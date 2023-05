Fantacalcio, sono “on fire”: schierate questi 5 giocatori, i bonus sono assicurati

Scatterà venerdì sera la 37esima giornata del campionato. Schierate senza paura questi 5 giocatori: non vi deluderanno.

Scatterà venerdì sera la 37esima giornata del campionato. Un turno che si preannuncia decisivo non soltanto per le squadre iscritte alla corsa Champions League e per quelle in lotta per evitare la retrocessione ma anche al fantacalcio. Il tempo a disposizione per scegliere quale formazione mandare in campo è poco: ad aprire il programma sarà la sfida che vedrà in campo la Sampdoria già retrocessa di Dejan Stankovic ed il Sassuolo guidato da Alessio Dionisi. Nei giorni scorsi abbiamo analizzato la posizione di 5 top player caduti in disgrazia. In questo articolo, invece, parliamo dei 5 calciatori da schierare ad occhi chiusi.

Partiamo da Stephan El Shaarawy, che sta approfittando al meglio dello spazio concessogli da José Mourinho. L’ex Milan è andato sempre a segno nelle ultime 2 partite in cui è stato impiegato, portando ad 8 il bottino delle reti realizzate in campionato. Può giocare sia in fascia che alle spalle dietro la punta: una duttilità molto apprezzata dal mister originario di Setubal il quale, di certo, lo farà giocare anche contro la Fiorentina. Il suo contratto è in scadenza a giugno: nelle gare restanti proverà quindi a mettersi ancor di più in evidenza.

Positivo anche il rendimento di Nicolò Cambiaghi, divenuto ormai un titolare fisso nell’Empoli anche grazie all’assenza di Tommaso Baldanzi (impegnato nel Mondiale Under 20). Il classe 2000 di recente ha bucato la retroguardia del Sassuolo, del Bologna e della Salernitana servendo poi un assist nel corso della vittoria ottenuta ai danni della Juventus. Fiducia totale nei suoi confronti, può continuare a stupire ancora in coppia con Francesco Caputo.

Fantacalcio, i 5 giocatori da schierare

Tra le rivelazioni del torneo rientra pure Patrick Ciurria. L’esterno, anonimo sotto la gestione di Giovanni Stroppa, è diventato uno dei principali trascinatori del Monza sotto la gestione di Raffaele Palladino. Per lui 6 gol ed altrettanti passaggi vincenti in 34 apparizioni complessive. Numeri destinati a crescere, alla luce della verve mostrata in campo dal classe 1995. Se lo avete in rosa, sceglietelo.

Lewis Ferguson, dal canto suo, sta rendendo felici i tifosi del Bologna e i fantallenatori che, in estate o nel corso dell’asta di riparazione, avevano deciso di puntare su di lui. Il centrocampista si è integrato alla perfezione negli schemi tattici di Thiago Motta, al punto da diventare già un uomo mercato a pochi mesi dal suo arrivo in Italia. A referto 5 gol e numerose prestazioni positive. Se i felsinei sono così in alto in classifica, il merito è anche suo.

Chiudiamo con Alessandro Zanoli, tra le poche note liete della stagione da incubo della Sampdoria. Il terzino di proprietà del Napoli ha approfittato al meglio della vetrina blucerchiata, mettendosi spesso in evidenza: un gol e un assist nelle ultime 2 partire ed altrettante prestazioni solide. Può crescere ancora e in estate farà rientro alla base con l’obiettivo di restarci.