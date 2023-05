Napoli, salta Luis Enrique: nuovo tecnico nel mirino, offerti 6 milioni

Il patron del Napoli non perde tempo e cerca subito un nuovo tecnico, dopo aver dichiarato saltata la pista Luis Enrique.

Aurelio De Laurentiis tal lavoro per risolvere il nodo principale legato alla prossima stagione del Napoli: l’allenatore. Il patron azzurro ha annunciato l’addio di Luciano Spalletti in occasione della sua intervista a “Che tempo che fa” di domenica sera. “È un uomo libero”, ha dichiarato De Laurentiis, confermando l’anno sabbatico che il tecnico toscano ha intenzione di prendersi dopo un traguardo così importante come lo scudetto.

Un risultato storico, raggiunto dopo 33 anni, che tuttavia adesso mette De Laurentiis in difficoltà in vista della prossima stagione. Lo scudetto ha messo al centro dell’attenzione tutti, dal tecnico ai giocatori. Adesso bisognerà fronteggiare diverse offerte provenienti da tutta Europa. Alcun giocatori azzurri sembrano già destinati all’addio. Kim, per esempio, è vicinissimo al Manchester United, pronto a pagare a clausola rescissoria per portare il difensore coreano in Premier League. Osimhen, invece, è richiesto da diverse squadre e, presumibilmente, scatenerà una vera e propria asta di mercato che coinvolgerà Psg, Chelsea e Bayern.

Sul fronte dirigenziale si sono raffreddate le voci che vedevano Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il direttore sportivo del Napoli era stato fortemente accostato ai bianconeri che, tuttavia, adesso sembrano aver virato su un altro profilo. La Juventus non può attendere che De Laurentiis sblocchi Giuntoli.

Napoli, offerta per Conceiçao: 6 milioni a stagione per il tecnico portoghese

Il Napoli è al lavoro per trovare un nuovo allenatore che possa sostituire Luciano Spalletti. Diversi i nomi fatti in questi giorni tra un ritorno di Rafael Benitez o l’ingaggio di un giovane della Serie A, come Vincenzo Italiano.

Negli ultimi giornata il nome più caldo era stato quello di Luis Enrique, per il quale si diceva che De Laurentiis fosse disposto a offrire 10 milioni a stagione. Proprio ieri, tuttavia, il patron azzurro ha dichiarato che il tecnico spagnolo preferisce la Premier League come destinazione. E allora ecco che è spuntato un nome nuovo, quello di Sergio Conceiçao. L’attuale tecnico del Porto aveva gi aperto al Napoli circa due anni fa, quando poi De Laurentiis scelse Gattuso. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe già presentato un’offerta al tecnico portoghese di circa 6 milioni di euro lordi a stagione.

Per il momento resta la pista più calda, anche se le piste italiane, legate a Italiano o Thiago Motta, rimangono vive.