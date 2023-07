Inter, arriva Samardzic: Marotta chiude con Udinese, ma sacrifica Fabbian

I nerazzurri sono pronti a chiudere il quinto colpo di questa sessione di mercato: arriva Samardzic dall’Udinese.

Dopo Thuram, Cuadrado, Frattesi e Bisseck, l’Inter è pronta a chiudere il suo quinto colpo di mercato. I nerazzurri sono davvero ai dettagli con l’Udinese e nelle prossime ore, salvo ripensamenti o inserimenti clamorosi, dovrebbe arrivare Samardzic dall’Udinese.

Per il centrocampista serbo, che si è messo molto in mostra nell’ultima stagione in Friuli, tanto da essere considerato uno dei nomi più interessanti della rosa dell’Udinese, il futuro sarà a tinte nerazzurre. Marotta è riuscito a superare la folta concorrenza per il calciatore. Su Samardzic infatti c’erano stati degli abboccamenti anche da parte di Milan e Napoli, ma alla fine è stata l’Inter quella che si è mostrata più decisa nel piazzare l’accelerata decisiva.

Samardzic andrà quindi a ricostruire assieme a Frattesi quel centrocampo che, dopo la partenza di Brozovic, direzione Arabia Saudita, era in pieno rinnovamento. Marotta per abbattere le ultime resistenze dei friulani ha dovuto fare più di un sacrificio. Le notizie riportate da Sky Sport parlano infatti di ben 15 milioni messi sul piatto ai quali va aggiunto il cartellino del giovane Fabbian.

Inter, la carta Fabbian per sbloccare la trattativa: c’è però la recompra

E’ stato proprio l’inserimento del giovane centrocampista italiano, che nell’ultimo hanno ha ben figurato in prestito alla Reggina, a far cadere le ultime velleità dell’Udinese. I friulani infatti hanno da sempre mostrato un debole per Fabbian e l’inserimento del classe 2003 nella trattativa ha trovato l’immediato ok da parte dell’Udinese. La scorsa stagione Fabbian ha collezionato 36 presenze ed 8 gol, tanto da essere considerato uno dei migliori giovani calciatori del campionato cadetto.

La valutazione di Fabbian è stata stabilita attorno ai 10 milioni di euro, il che porterebbe il totale complessivo della cifra spesa per Samardzic sui 25 milioni di euro, più o meno quanto chiedeva in origine l’Udinese. Cifra che però l’Inter non voleva sborsare cash. Da qui l’inserimento di Fabbian, sul quale però i nerazzurri hanno deciso di conservare un’opzione di recompra. Nella trattativa infatti dovrebbe essere stata discussa anche la possibilità per l’Inter di ricomprare Fabbian per 20 milioni entro i prossimi due anni. I nerazzurri infatti non vogliono avere rimpianti riguardo il giovane centrocampista italiano. Per questo motivo spingono molto sulla possibilità di inserire questa clausola di recompra.