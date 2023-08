Inter, Marotta sedotto e abbandonato da Lukaku e Scamacca

Se a centrocampo sono arrivati due giocatori forti come Davide Frattesi e Lazar Samardzic, in attacco Beppe Marotta è stato sedotto e abbandonato.

L’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, è stata vicina a toccare il cielo con un dito. I nerazzurri, nonostante gli sfavori dei pronostici, sono riusciti a giocare una gran finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Tuttavia, dopo la finale della massima competizione europea per club persa contro il team inglese, l’Inter ha adesso l’obiettivo di tornare a vincere il campionato italiano. Lo stesso Simone Inzaghi, in più di una conferenza stampa, ha ribadito che la volontà della società è quella di regalare ai propri tifosi la seconda stella.

Anche se per fare ciò, la ‘Beneamata’ ha deciso di dire addio a dei punti cardini di questi ultimi anni: da Samir Handanovic ed Edin Dzeko, passando per Danilo D’Ambrosio e Marcelo Brozovic, ad André Onana e Romelu Lukaku. Tuttavia, proprio il belga ha dato il via ad un paio di ‘beffe’ che ha dovuto subire Beppe Marotta.

Mercato Inter, Beppe Marotta ha subito due beffe da Lukaku e Scamacca

Il dirigente interista, di fatto, aveva chiuso con il Chelsea per il ritorno in nerazzurro per 40 milioni del belga che, però, ha iniziato a ‘flirtare’ con l’acerrima nemica, ovvero la Juventus. L’Inter, non appena è venuta a conoscenza della trattativa tra Romelu Lukaku e la ‘Vecchia Signora’, ha infatti virato su altri obiettivi.

Tuttavia, oltre a quella arrivata da Romelu Lukaku, Beppe Marotta ha dovuto subire una beffa anche da Gianluca Scamacca. Anche il centravanti italiano, infatti, ha avuto più di un contatto con l’Inter, ma poi ha preso la decisione di andare a giocare titolare per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’obiettivo della ‘Beneamata’ per l’attacco sembra ora essere Balogun dell’Arsenal di Mikel Arteta, sperando di non essere sedotta e abbandonata ancora una volta.

L’Inter, infatti, è al lavoro per cercare un’intesa definitiva con l’Arsenal, anche se Simone Inzaghi preferirebbe un’altra punta più fisica rispetto al giocatore statunitense. Gli altri nomi in orbita nerazzurra, di fatto, sono quelli di Beto dell’Udinese ed Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.