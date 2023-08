Il mondo si prepara alla Serie A: “Il campionato più imprevedibile”

L’espansione in ambito nazionale ed internazionale della Serie A riscuote sempre più successo. Numeri davvero importanti.

Mancano poche ore ormai e comincerà ufficialmente il campionato di Serie A. Il massimo torneo italiano è sempre più in espansione e lavora per ottenere successo non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Dagli accordi negli States fino a quelli per la promozione nel panorama saudita, l’ad della Serie A Luigi De Siervo lavora senza sosta ed il suo obiettivo è promuovere il calcio italiano e i suoi diritti. Negli ultimi anni i nostri club hanno perso qualcosina in ottica di qualità, ma anche le ultime competizioni europee hanno dimostrato che la serie A è piuttosto competitiva.

Tre italiane nelle tre finali di coppe sono la dimostrazione che l’Italia c’è ed anche in chiave Nazionale la scelta di Luciano Spalletti può solo produrre ulteriori buoni risultati. Nelle ultime ore la Lega serie A ha pubblicato sui propri canali social un bellissimo video con le immagini più belle dell’ultimo campionato, un video titolato: “La stagione più imprevedibile di sempre, benvenuti alla serie A 2023/2024“.

Da Kvaratskhelia a Leao, da Mourinho e Dybala a Lautaro, il nostro campionato offre ancora calciatori di gran talento e la lega lo ha voluto ricordare a modo suo.

Serie A, si parte finalmente!

Dalla CBS ad altre emittenti straniere, in tanti riportano in queste ore l’inizio del campionato italiano, senza dubbio uno dei più competitivi ed ancora oggi non c’è una reale favorita. Il Napoli campione d’Italia ha cambiato e proverà a difendere il titolo, ma dovrà difendersi dagli assalti delle milanesi e non solo. C’è una vasta schiera di squadre pronte a fermare la formazione di Rudi Garcia.

E si comincerà quest’oggi con la sfida tra il Frosinone neo promosso ed il Napoli di Victor Osimhen. Ed è proprio il volto dell’ultimo capocannoniere della scorsa Serie A ad essere in primo piano negli account social della Cbs che presentano il campionato.

“Calcio is Yours, calcio è qui”, il video delle ultime ore sugli account della nostra Lega calcio sono spettacolari e possono solo aiutare la crescita del nostro prodotto. Un prodotto in crisi negli ultimi anni ma che sta provando in tutti i modi a risalire. La Serie A riparte e lo fa nel migliore dei modi.