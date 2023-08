Lazio, Immobile: “Esordio che preoccupa. Arabia? Ecco cosa voglio”

Ciro Immobile ha trovato subito il gol alla prima della nuova stagione in Serie A, ma nonostante ciò la Lazio ha registrato una sconfitta. Le sue parole sul match ma anche sul mercato.

La Lazio contro il Lecce, allo Stadio Via del Mare, ha trovato subito il gol con il suo capitano Ciro Immobile. Ma non è bastato, perché poi il club salentino ha ripreso il match in mano e ha ribaltato la situazione. Andando a vincere 2-1. Un esordio da dimenticare per i biancocelesti, come testimoniato anche dallo stesso attaccante.

Immobile si è fatto carico della sconfitta, tra le altre cose anche abbastanza inaspettata. Perché la Lazio la scorsa stagione l’ha chiusa in crescendo e ci si sarebbe perciò aspettati di più all’esordio di questa appena iniziata. Ma il Lecce si è confermata, ancora una volta, una squadra tutt’altro che semplice da affrontare.

Il capitano biancoceleste si è perciò presentato al termine del match alle telecamere di ‘Sky Sport’, principalmente per commentare la gara. Ma ha poi fatto riferimento anche alle sirene di mercato, dall’Arabia Saudita, che l’hanno riguardato.

Lazio, Immobile parla dell’esordio in Serie A da dimenticare per la Lazio ma anche delle sirene arabe sul mercato

Ciro Immobile, dopo la partita persa ieri all’esordio della nuova stagione dalla Lazio, ha parlato così a ‘Sky Sport’: “Preoccupa questa partita. Perché questa è una squadra che deve fare qualcosa di straordinario per migliorare l’anno scorso. Questi piccoli dettagli alla fine della partita diventano enormi perché ti ribaltano il risultato. Stesso finale dell’anno scorso, significa che quello che abbiamo fatto non basta”. Ma il suo discorso non è finito qui.

Sul mercato e sul presunto interesse da parte dell’Arabia Saudita ha infatti affermato: “Sono arrivate delle offerte che ti fanno tentennare. Ma alla fine non si è concluso nulla perché avevo voglia ancora di stare qui e cancellare l’anno scorso che per me non è andato bene. Voglio stare con le gambe e la testa al meglio per aiutare la squadra. Peccato perché potevamo fare il secondo gol, Falcone ha fatto qualcosa di incredibile, peccato perché a volte gli episodi fanno la differenza”.