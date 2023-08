Da Correa a Lozano, i calciatori che le big cercheranno di piazzare negli ultimi giorni di mercato

Ultimi giorni di mercato di fuoco. Le big devono cedere i loro esuberi e alcuni di essi potrebbero essere una ghiotta occasione.

Come al solito gli ultimi giorni di mercato si preannunciano frenetici. Da un lato c’è necessità degli ultimi colpi in entrata, ma dall’altro le stesse squadre hanno bisogno di piazzare i loro esuberi. E spesso, senza che prima ci sia stata una cessione, non c’è il denaro necessario per operazioni in entrata.

Partiamo dai campioni d’Italia. A Napoli il mercato è stato all’insegna della conferma dell’impalcatura della scorsa stagione. L’unico addio pesante è stato quello di Kim, ceduto a suo di clausola e rimpiazzato da Natan. Negli ultimi giorni di mercato, oltre alla trattativa in entrata per Gabri Veiga, c’è la questione Lozano. Il messicano non ha rinnovato ed è in scadenza. De Laurentiis proverà a cederlo in questi giorni e, in caso di addio, si potrebbe andare su Lindstrom.

In casa Inter a tenere banco in uscita c’è Correa. Arrivato al seguito di Simone Inzaghi, El Tuco non ha mai convinto pienamente. Su di lui è forte il Torino, con Urbano Cairo che vuole regalare il colpaccio al suo tecnico Juric. Si lavora per il prestito, in un’operazione che potrebbe coinvolgere, sempre con la formula del prestito anche Sensi.

Kean lontano dalla Juve, il Milan cerca di piazzare Origi

Nell’altra sponda di Milano, quella rossonera, ceduto Charles De Ketelaere all’Atalanta, si lavora per sistemare anche Divock Origi. L’ex Liverpool fa parte di quei calciatori arrivato lo scorso anno, ma che hanno inciso poco o nulla. Potrebbe quindi tornare in Inghilterra, con lo Sheffield United pronto a dargli una maglia da titolare. A quel punto il Milan potrebbe guardare al mercato in entrata e risolvere almeno una delle due altre grane in uscita presenti in Serie A.

La Juve cerca acquirenti per Kean. Chiesa-Vlahovic sembrano dare le giuste garanzie. In più non è mai realmente tramontata la pista Lukaku. Ecco quindi che l’ex Everton avrebbe davvero poco spazio. Una soluzione potrebbe essere proprio il Milan, ma la richiesta di 30 milioni della Juve al momento frena il tutto. I rossoneri avrebbero come altra ipotesi sul piatto quella di Jovic della Fiorentina. In panchina in campionato e non in lista UEFA per il match di Conference League contro il Rapid Vienna, è in scadenza nel 2024 (anche se la Fiorentina ha un’opzione sul prolungamento). Potrebbe essere lui il colpo in attacco per il Milan?