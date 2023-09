Verso Juventus-Lazio, Sarri ha due dubbi: i dettagli

Juventus-Lazio si avvicina e mister Sarri dovrà fare i conti con alcuni dubbi di formazione. Il tecnico biancoceleste dovrà sciogliere le ultime perplessità su alcuni ballottaggi

Quale sarà la formazione titolare della Lazio in vista della sfida della 4^ giornata contro la Juventus? Due soli dubbi per Sarri, il quale dovrebbe confermare Marusic e Hysaj sugli esterni bassi, con nuova esclusione dal primo minuto da parte di Lazzari. L’ex SPAL, infatti, potrebbe scivolare nuovamente in panchina dopo un inizio stagione leggermente altalenante.

Non solo, occhio anche al ballottaggio in mezzo al campo tra Kamada e Guendouzi, con il primo in vantaggio sul secondo. Difficilmente Sarri si priverà della regia di Cataldi, ma in caso contrario, proprio Guendouzi potrebbe agire da centrale di centrocampo con l’esclusione di Cataldi dal primo minuto.

Attenzione anche alla situazione Rovella. L’ex Juventus ha totalmente recuperato dal recente infortunio e potrebbe giocarsi le sue chance da titolare già dalla sfida dell’Allianz Stadium contro la sua squadra. Rovella contenderà una maglia da titolare a Cataldi per vestire i panni di regista titolare. Per quel che riguarda il reparto offensivo, invece, Sarri confermerà il solito tridente senza dubbi e perplessità.

Juventus-Lazio, le possibili scelte di Sarri

Come detto, Sarri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi. La sensazione è che gli ultimi allenamenti di rifinitura serviranno al tecnico toscano per valutare definitivamente il da farsi. Per il momento, salvo clamorosi colpi di scena, Kamada e Cataldi restano in vantaggio su Guendouzi e Rovella, ma l’ex Marsiglia si candida prepotentemente a un ruolo da titolare.

Come confermato da Sarri nelle scorse settimane, Guendouzi potrebbe rappresentare una figura fondamentale per il centrocampo della Lazio, soprattutto per il suo temperamento, qualità in fase di impostazione ed esperienza internazionale. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Lazio, match valido per la 4^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli/Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso/Kostic; Chiesa, Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi/Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni