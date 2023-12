Napoli, la certezza di Evacuo: “Italiano sarebbe perfetto per il dopo Spalletti…”

Sul Napoli, dopo la sconfitta di venerdì scorso contro la Juve, bisogna registrare alcune dichiarazioni di Felice Evacuo.

Il Napoli, almeno fino a questo momento, è sicuramente la delusione di questo campionato. Gli azzurri, in attesa della sfida dello Stadio Olimpico di questa sera, sono quarti in classifica, ma con un distacco abissale sia dal primo che dal secondo posto: 14 punti dall’Inter capolista e 12 dalla Juventus seconda.

Dopo lo Scudetto vinto l’anno scorso, di fatto, nessuno in casa Napoli si aspettava una situazione del genere. Basti pensare che Aurelio De Laurentiis non ha mai cambiato allenatore così velocemente nei suoi 19 anni da presidente del club partenopeo. Il massimo dirigente azzurro, infatti, è tornato sui suoi passi dopo appena dodici giornate, ovvero quando ha esonerato Rudi Garcia a seguito del ko interno rimediato contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Al posto del tecnico francese, De Laurentiis ha richiamato sulla panchina azzurra Walter Mazzarri. Il patron partenopeo, di fatto, con questa scelta ha ‘confessato’ di aver sbagliato la scelta del sostituto di Luciano Spalletti, visti i tanti errori commessi da Rudi Garcia nei suoi mesi nel capoluogo campano. Di tale errore ne è convinto anche Felice Evacuo.

Napoli, Felice Evacuo: “Vincenzo Italiano darebbe continuità tattica al gioco di Luciano Spalletti”

Per l’ex giocatore di Parma e di tante squadre campane (come Avellino e Juve Stabia), così come ammesso ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’, il sostituto ideale di Luciano Spalletti sarebbe il suo ex tecnico: “Vincenzo Italiano darebbe una continuità tecnica. A livello tecnico, infatti, fa giocare le proprie squadre sulla falsariga di quelle di Spalletti: 4-3-3 con gli stessi principi di gioco”.

Felice Evacuo ha poi concluso il suo intervento sul suo ex allenatore ai tempi del Trapani: “Italiano è un fenomeno. Lui è un grandissimo allenatore. Poteva allenare una big già quest’anno, ma la Fiorentina è cresciuta tantissimo con lui. I viola hanno fatto finale di Coppa Italia e di Conference League. Firenze è già di per sé una piazza molto importante”.

Vincenzo Italiano, infatti, resta tra i candidati per diventare il nuovo allenatore del Napoli anche per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha scelto di richiamare Walter Mazzarri alla guida della squadra proprio per avere il tempo di dare l’inizio ad un nuovo progetto tecnico che possa riportare l’entusiasmo tra i tifosi azzurri.