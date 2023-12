Mercato Juventus, colpo a sorpresa: il primo rinforzo arriva dal City

Il mercato della Juventus è pronto a entrare concretamente nel vivo con gli affari di gennaio. Attenzione alle strategie di Giuntoli, il quale potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per cercare di centrare un doppio colpo già nell’imminente sessione invernale

La Juventus cambia marcia e si prepara a concretizzare il primo colpo del mercato di gennaio. Come confermato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola avrebbe dato il via libera totale alla cessione di Phillips. Il centrocampista inglese, obiettivo della Juventus già nell’ultima sessione del mercato estivo, potrebbe sposare i colori bianconeri già nel corso delle prossime settimane. Il tecnico del Manchester City sarebbe pronto a dire sì in maniera definitiva al sacrificio del mediano.

Giuntoli, dal canto suo, aprirebbe alla trattativa solamente di fronte a un affare basato sul prestito secco. Il direttore sportivo, al massimo, aprirebbe al prestito oneroso con diritto di riscatto, ma senza obbligo. La strategie della Juventus sarà quella di rinforzare il centrocampo con la minima spesa per poi valutare i nuovi investimenti di spessore in vista della prossima estate.

Phillips, dal canto suo, potrebbe garantire ad Allegri una soluzione di carisma, temperamento ed esperienza per la linea di metà campo della Juventus. Il centrocampista inglese potrebbe agire da mezz’ala, ma anche da perno centrale di centrocampo. In questo caso non è escluso che Locatelli possa traslocare nel ruolo di mezz’ala.

Mercato Juventus, colpo Phillips a gennaio: tramonta Fabian Ruiz?

Conferme totali sul possibile affondo di Giuntoli su Phillips. Il via libera definitivo da parte del Manchester City potrebbe arrivare già nel corso delle prossime settimane. Considerando la doppia squalifica di Pogba e Fagioli, la società bianconera vorrebbe rinforzare la linea mediana con un doppio innesto in mezzo al campo. Allegri vorrebbe maggiori rassicurazioni per la lotta al quarto posto e al potenziale sogno scudetto.

Complicato, quasi impossibile, arrivare a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, attualmente in forza al PSG, difficilmente lascerà il club parigino con la formula del prestito secco. Oltre al muro del club, resterebbe da sciogliere anche al grana ingaggio, situazione decisamente complicata per le attuali strategie della Juventus, in chiave presente e in vista del futuro.