Roma, Lukaku verso un turno di squalifica. È polemica sul belga

La Roma tira un sospiro di sollievo: per Lukaku una sola giornata di squalifica dopo il rosso contro la Fiorentina. Scoppia in tal senso la polemica.

Romelu Lukaku, alla 15ª giornata di Serie A, contro la Fiorentina ha segnato un gol importante che ha permesso alla Roma di pareggiare un match complicato. Verso il finale della gara si è però fatto espellere, con rosso diretto, per fallo su Kouamé. L’eccessiva veemenza gli è costata l’esclusione dal campo da parte del direttore di gara. E proprio per questo episodio, adesso si sta andando verso una decisione importante. Perché, stando alle ultime, per il belga ci sarà solamente una giornata di squalifica. Il caso sta già creando polemiche.

Romelu Lukaku, quindi, per un brutto fallo su Kouamé è stato espulso all’Olimpico contro la Fiorentina lasciando la Roma in nove uomini (in precedenza era già stato espulso Zalewski) ad affrontare un acceso finale di gara. Solitamente per questo tipo di interventi il Giudice Sportivo sceglie di assegnare due giornate di squalifica. Ma in questo caso per il belga si è deciso di assegnarne solamente una. In vista del Napoli monta la polemica.

Roma, Lukaku salta solamente il Bologna: una sola giornata di squalifica

Secondo quanto reso noto da ‘Sky Sport’ e confermato dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, per Romelu Lukaku ci sarà una sola giornata di squalifica dopo il rosso diretto contro la Fiorentina. Il belga salterà perciò la trasferta contro il Bologna. Ma ci sarà in casa contro il Napoli.

Ovviamente non sono mancate le polemiche, dal momento che solitamente in casi come questo la decisione propende per una squalifica più pesante e di due giornate. Esulta però José Mourinho che avrà sicuramente il suo attaccante top a disposizione in una gara fondamentale per la lotta in zona Champions League.