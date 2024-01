Huijsen alla Roma, ecco come lo utilizzerà Mourinho

Huijsen alla Roma: è fatta. Il club giallorosso ha superato ufficialmente il Frosinone nella corsa al centrale difensivo olandese. Prestito da 700 mila euro fino al termine della stagione, la Juventus ha dato il definitivo via libera

Huijsen vestirà la maglia della Roma in vista della seconda parte della stagione. Il centrale difensivo olandese si trasferirà nella Capitale già nelle prossime ore dopo la definitiva fumata bianca tra il club giallorosso e i bianconeri. Prestito da 700 mila euro e sorpasso definitivo nei confronti del Frosinone che aveva già raggiunto un accordo con il giocatore e con la Juventus (prestito secco per sei mesi).

Mourinho avrebbe convinto personalmente il gioiellino bianconero a sposare i colori giallorossi per i prossimi sei mesi, e non è escluso che Huijsen possa vestire anche i panni di difensore titolare nel corso delle prossime partite, soprattutto considerata la grande emergenza difensiva giallorossa. Restano da valutare i tempi di recupero di Smalling, i quali potrebbero prolungarsi per diverse settimane.

Mourinho non stravolgere il tema tattico difensivo confermando lo schieramento a tre in difesa. In attesa del recupero di Smalling, infatti, il tecnico portoghese confermerà Llorente al centro della difesa con Huijsen centrale sinistro e Mancini sul centro-destra. Cristante agirà da centrale difensivo solamente in caso di stretta necessità, in attesa anche del ritorno di Ndicka dalla Coppa d’Africa.

Huijsen Roma, come cambia la difesa: occhio al piano cessioni

L’arrivo di Huijsen permetterà a Mourinho di tamponare l’attuale emergenza difensiva. Il giovane difensore olandese prenderà il posto di Ndicka, attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Un nuovo innesto difensivo per sopperire alle assenze delle ultime settimane e soprattutto a quella ormai cronica di Smalling.

Per quel che riguarda il capitolo cessioni, invece, bisognerà capire quale sarà il futuro di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, scaricato dalla Roma, potrebbe far ritorno immediato al PSG, ma il suo ritorno anticipato ai parigini potrebbe concretizzarsi solamente nel caso in cui il PSG riesca a piazzare l’ex Bayern Monaco a una nuova squadra nel giro di poche settimane o giorni.