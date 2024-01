Mercato Bologna, Thiago Motta fa sul serio: ecco le mosse per l’Europa

I rossoblù sono la rivelazione del girone d’andata. Per puntare al sogno europeo sono in arrivo rinforzi nel mercato di gennaio.

Il Bologna è senza ombra di dubbio la rivelazione di questa prima parte di stagione. Gli uomini di Thiago Motta hanno chiuso il girone d’andata in piena zona europea, al quinto posto e ad un solo punto dalla zona Champions League occupata dalla Fiorentina. I felsinei sono riusciti per il momento a mettersi dietro squadre come Napoli, Roma, Lazio e Atalanta.

La domanda che molti si fanno è: quanto durerà? Il Bologna sarà capace di mantenere questo ritmo anche nel girone di ritorno o dovrà subire il ritorno del Napoli, dell’Atalanta e delle romane. Sognare la Champions League può essere un’azzardo, ma un posto in Europa League o in Conference League non è un sogno così proibitivo. Allenatore e società ci credono e per questo il mercato dei felsinei non sarà all’insegna dell’adagiarsi sugli allori.

La stella Zirkzee sta garantendo numeri impressionanti: 7 gol in campionato e proiezioni che danno una doppia cifra raggiungibile in tranquillità. Il direttore sportivo Sartori vuole però intervenire comunque in attacco, per dare a Thiago Motta un’ulteriore freccia al suo arco. Si tratta, e siamo in fase già avanzata, per Santiago Castro del Velez. Il classe 2004, che sarebbe un’investimento con un occhio al futuro, ha una clausola di 10 milioni di euro. Il Bologna, secondo quanto riporta Sky, è arrivato ad offrire 8 milioni. Insomma, siamo veramente vicini alla conclusione.

Bologna, non solo Castro: arriva anche Mihajlo Ilic

Il Bologna però non guarda solo all’attacco. Santiago Castro rappresenta indubbiamente un rinforzo importante, un ragazzo giovanissimo che sta facendo molto bene in Argentina, ma la dirigenza del Bologna guarda anche al reparto arretrato. Con in mente sempre un duplice obiettivo: dare a Thiago Motta alternative nell’immediato, ma anche calciatori dai quali ripartire considerando anche che, se la stagione dovesse concludersi in un determinato modo, molte big busseranno alla porta emiliana quest’estate per i fari gioielli che si stanno mettendo in mostra sul campo del Dall’Ara.

Per Mihajlo Ilic, difensore classe 2003 del Partizan Belgrado, è praticamente fatta. L’accordo è stato trovato sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus. A favore del Partizan Belgrado anche una percentuale sulla futura rivendita. Un calciatore che, a dispetto della giovane età, si è già messo in mostra in una piazza non certo facile come quella della Belgrado bianconera. Per lui in questa stagione 22 volte in campo. Di certo una valida alternativa nel reparto arretrato per Thiago Motta.