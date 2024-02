Ciro Immobile nella storia: quota 200 reti in Serie A. Nel mirino Roberto Baggio

L’attaccante della Lazio ha segnato oggi la rete numero 200 in Serie A. Ottavo marcatore all time, nel mirino Roberto Baggio e Di Natale.

Secondo tempo di Cagliari-Lazio, gli ospiti conducono con una rete di vantaggio, autogol di Deiola nel primo tempo. E’ il minuto 50 quando a gonfiare la rete è Ciro Immobile. Si tratta del momentaneo 0-2, ma per l’attaccante della Lazio si tratta anche di un sigillo importantissimo dal punto di vista delle statistiche personali.

La gara si conclude poi con la vittoria della Lazio per 3 reti a 1. Accorcia le distanze il nuovo acquisto del Cagliari Gaetano, ristabilisce le gerarchie Felipe Anderson nel finale. Ma i titoli del post partita non sono solo per il riscatto della Lazio, che adesso vola a 37 punti, nuovamente in zona coppe europee. Sono soprattutto per Ciro Immobile che, come detto, ha raggiunto uno straordinario traguardo personale in carriera.

Il gol segnato oggi è infatti la rete numero 200 in Serie A per l’attaccante laziale. Numeri impressionanti che lo portano a soli 5 centri da un mostro sacro come Roberto Baggio e a 9 da Antonio Di Natale. Considerando che manca ancora molto alla fine della stagione e che Ciro Immobile è un classe ’90 e quindi un altro paio di stagione potrebbe tranquillamente giocarle, ci sono discrete possibilità che possa effettuare il sorpasso.

Immobile ottavo marcatore all time: la classifica

Ciro Immobile è attualmente ottavo marcatore all time della Serie A. Davanti a lui, in settima e sesta posizione ci sono, come detto Roberto Baggio e Antonio Di Natale. Decisamente più staccata, ma non irraggiungibile, la coppia Meazza-Altafini con 225 centri. A 225, gradino più basso del podio c’è Nordhal, mentre al secondo posto Francesco Totti con ben 250 centri. Primo posto che resiste ormai da decenni occupato infine da un altro grande laziale: Silvio Piola con 275 marcature.

Ciro Immobile, che tra l’altro detiene assieme a Gonzalo Higuain anche il record di maggior numero di gol in un singolo campionato (36), ha segnato la maggior parte delle sue reti con la maglia della Lazio. Club nel quale milita dal 2016, sono ben 168 le marcature in maglia biancocelestre. Accanto a queste da registrare 27 reti con la maglia del Torino e 5 con quella del Genoa. Solo con la maglia della Juventus, ad inizio carriera, non è riuscito a gonfiare la rete in Serie A.