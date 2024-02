Juventus, Allegri cala il tridente: svolta e cambio modulo

La Juventus potrebbe cambiare modulo già in vista dell’imminente sfida di campionato contro il Frosinone. Allegri ha lavorato sul 4-3-3 negli ultimi allenamenti e non è escluso che il tecnico bianconero possa abbandonare definitivamente l’attuale 3-5-2

La Juventus cambia modulo per cercare un’imminente scossa nel girone di ritorno. Allegri, come confermato degli ultimi allenamenti, ha lavorato attentamente sul nuovo 4-3-3. Una nuova novità tattica che potrebbe rappresentare una valida alternativa al 3-5-2. Non è escluso che il tecnico della Juventus possa valutare il passaggio al nuovo modulo già dalla sfida della 26^ giornata contro il Frosinone. Difesa a quattro e spazio per il tridente.

Con il ritorno di Danilo dall’infortunio, e in caso di passaggio a quattro in difesa, Allegri potrebbe puntare sul capitano e Bremer come coppia centrale, con l’esclusione di Gatti dal primo minuto. Più complicato il ritorno di Danilo nel ruolo di terzino destro con Gatti e Bremer al centro della difesa. Occhio anche alla posizione di Cambiaso, il quale potrebbe agire sia da terzino, sia da esterno offensivo nel tridente.

Allegri potrebbe utilizzare l’ex Bologna come esterno destro d’attacco e con Chiesa a sinistra. L’ex Fiorentina, come sempre, si giocherà un posto da titolare con Yildiz, mentre Vlahovic vestirà i panni di centravanti. Massima attenzione anche alle possibili novità in mezzo al campo.

Modulo Juventus, prove di rivoluzione: Allegri pensa al 4-3-3

Come accennato, non è escluso che Allegri possa valutare il passaggio al 4-3-3 in maniera imminente già nella sfida della 26^ giornata contro il Frosinone. Attenzione anche alle novità in mezzo al campo. Qualora Cambiaso dovesse vestire i panni di terzino destro, McKennie sarà confermato nel ruolo di mezz’ala, con Chiesa esterno destro. Qualora Cambiaso dovesse agire da esterno alto d’attacco, invece, McKennie potrebbe arretrare nel ruolo di terzino destro con Alcaraz titolare in mezzo al campo con Locatelli e Rabiot.

Bisognerà capire se Allegri deciderà di partire subito con il 4-3-3 o di proseguire inizialmente con il 3-5-2 per poi affidarsi al nuovo sistema di gioco con il tridente solamente in caso i necessità. La sfida contro il Frosinone, da questo punto di vista, svelerà le strategie bianconere in vista dell’immediato presente e in vista del girone di ritorno.