Salernitana, caos e polemiche per Dia: l’accusa di Liverani è durissima

Scoppia il caos in casa Salernitana per l’atteggiamento di Boulaye Dia, accusato pubblicamente da Fabio Liverani dopo il pari con l’Udinese

La Salernitana è sempre più ultima in classifica e l’1-1 in casa dell’Udinese mette ancora di più nei guai la squadra allenata da Fabio Liverani. Sono solo quattordici i punti conquistati in ventisette partite.

Troppo poco anche solo per sognare la salvezza, nonostante la chiamata in extremis del patron Danilo Iervolino a Walter Sabatini. La percentuale della salvezza si abbassa sempre di più di domenica in domenica e c’è tantissima delusione tra i tifosi granata, che speravano in un’annata diversa.

Il tutto è partito da una estate molto particolare. Il caso Paulo Sousa, poi il mercato gestito in modo più che discutibile da Morgan De Sanctis, soprattutto con Boulaye Dia che voleva assolutamente andar via. Una cessione non concretizzata che ha dato il via a una situazione insostenibile: il centravanti senegalese ha dato più volte segnali di tristezza riguardo la scelta della Salernitana di tenerlo.

Sono tre gli allenatori di questa stagione, con Inzaghi mandato via da Sabatini a cui è stato accusato di non aver mantenuto le promesse sul mercato. Insomma, una stagione disastrosa sotto parecchi punti di vista e oggi è arrivata l’ennesima conferma.

Salernitana, Dia si rifiuta di entrare: che accusa di Liverani

Questo pomeriggio, la Salernitana ha pareggiato con l’Udinese: al gol di Tchaouna ha risposto una perla di Kamara. Ma i granata avrebbero anche potuto sfruttare la superiorità numerica, visto che al 64′ è stato espulso Ebosele per doppio giallo. Una delusione forte, perché con la vittoria la Salernitana sarebbe andata a -4 in attesa delle altre partite.

La rivelazione di Liverani ha poi scatenato caos e polemiche: “Dia si è rifiutato di entrare, ne prendiamo atto insieme alla società. Mancavano 7-8 minuti, è una scelta definitiva. E’ un problema per i compagni, non per me. Su di lui non posso contare”.

La Salernitana negli ultimi minuti stava spingendo per trovare il gol della vittoria e Liverani avrebbe voluto mandare in campo Boulaye Dia, il giocatore più forte della squadra. Ma stando alle parole del tecnico dei granata, l’attaccante senegalese ha preferito restare in panchina non aiutando i suoi compagni.

Una stagione travagliata dopo la mancata cessione al Wolverhampton, l’estromissione dagli allenamenti e la multa da parte della Salernitana. Per Dia, solo quattro gol in diciotto presenze tra Serie A e Coppa Italia. A fine stagione le strade si separeranno.