Mourinho al Fenerbahce, manca solo l’ufficialità: occhio alla possibile clausola

José Mourinho è pronto per ripartire: dopo la Roma arriva il Fenerbahce! Manca solamente l’ufficialità, ma occhio anche a una possibile clausola. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Ora è tutto vero: José Mourinho sta per tornare ad allenare! Il portoghese può ripartire dal Fenerbahce, in Turchia, con l’accordo tra le parti che sembrerebbe essere ormai stato raggiunto a pieno. Manca quindi solamente l’ufficialità, ma come detto occhio alla possibile clausola che l’allenatore vorrebbe inserire all’interno del contratto.

Il rilancio di Mourinho, dopo l’esonero arrivato a gennaio per lui in maniera inaspettata dalla panchina della Roma, è ormai partito. Il tecnico è stato convinto dalla proposta del Fenerbahce, che non avendo in questa stagione vinto il titolo (conquistato invece dal Galatasaray con 102 punti totali), ha deciso di sollevare dall’incarico in panchina Kartal.

Insomma, lo Special One è stato contattato per poter fare la differenza e la sua voglia di ripartire con un nuovo gruppo e un nuovo progetto ha dato un forte slancio all’affare. Come riferito da ‘Calciomercato,it’, manca poco all’ufficialità. Si sta infatti solamente lavorando all’inserimento di una possibile clausola: ecco di cosa si tratta.

Mourinho-Fenerbahce, siamo alle battute finali: si limano gli ultimi dettagli per il contratto dello Special One

Secondo quanto raccontato da ‘Calciomercato.it’, per José Mourinho con la squadra di Istanbul è pronto un contratto biennale. Lo Special One sta ancora solamente provando a inserire una clausola per liberarsi dal club turco in un caso, ovvero con una possibile futura chiamata da parte del Portogallo. Un’eventuale posizione di CT che non vorrebbe farsi scappare, non una seconda volta.

Insomma, tutto è in chiusura: è solo questione di ore. Al Fenerbahce il portoghese potrà così (finalmente) allenare Edin Dzeko, andato via dalla Roma per l’Inter poco prima dell’inizio della sua esperienza da allenatore giallorosso, ma occhio anche a chi potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

Un’attenzione particolare è rivolta infatti ai profili di Joaquin Correa (fuori dal progetto interista) e di Marko Arnautovic (valutato circa 5 milioni di euro) che potrebbero lasciare il club campione d’Italia per intraprendere una nuova avventura già nel corso di questa estate.