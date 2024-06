Inter, Marotta firma il primo accordo da presidente: manca poco, tifosi in estasi

In casa Inter si lavora senza sosta per la prossima stagione. Il club nerazzurro sta finalmente risolvendo varie questioni.

Il titolo di campioni d’Italia, la seconda stella e poi il cambio di proprietà. Sono state settimane piuttosto calde in casa Inter e in mattinata la società ha comunicato ufficialmente l’ennesima rivoluzione societaria.

Beppe Marotta è ufficialmente il nuovo presidente, Oaktree ha inserito diversi suoi uomini nella dirigenza e l’obiettivo è mantenere sia la competitività che un bilancio sano, risanare le vecchie ferite e risolvere i problemi. La dirigenza nerazzurra ha già ingaggiato due calciatori a parametro zero come Piotr Zielinski e Taremi, ma il mercato è appena cominciato.

Non solo acquisti e cessioni perchè una delle principali problematiche in casa nerazzurra è legata ai rinnovi di contratto. Si è parlato del rinnovo di Lautaro per diverse settimane e alla fine l’argentino ha accettato l’offerta nerazzurra di 9 milioni di euro più bonus e l’accordo verrà annunciato nelle prossime settimane. Ma non è finita assolutamente qui.

Nei prossimi giorni l’Inter chiuderà definitivamente l’accordo per un altro leader del gruppo, il centrocampista Nicolò Barella. La stella nerazzurra e della Nazionale italiana è uno degli uomini cardine e sia Inzaghi che i tifosi non vogliono assolutamente rinunciarvi, le ultime notizie riguardanti il suo futuro sono piuttosto positive.

Calciomercato Inter, le ultime su Barella

La Gazzetta dello Sport si concentra in data odierna sulla situazione contrattuale di Nicolò Barella e per il centrocampista manca ormai solo l’ufficialità. Il calciatore è venuto incontro alle difficili esigenze della società ed il suo contratto è aumentato solo di 500 mila euro.

Il club nerazzurro è pronto ad annunciare il rinnovo fino al 2029 e Barella percepirà circa 6.5 milioni di euro a stagione, cifre comunque contenute se parliamo di uno dei centrocampisti più forti al mondo e probabilmente il migliore sul panorama italiano.

Nell’ultima stagione Barella ha avuto un ruolo chiave nel centrocampo di Inzaghi che quasi mai ha potuto farne a meno, ora il calciatore si lega ancora di più ai colori nerazzurri con il quale quest’anno ha vinto il suo secondo scudetto e l’ennesimo titolo italiano.

L’Inter ha rinforzato il reparto con Zielinski e potrebbe arrivare un altro colpo, l’obiettivo è avere una squadra che può lottare sia per il campionato che per la Champions League, e il rinnovo di Barella è la testimonianza che Oaktree non vuole smuovere nulla e punta sempre più in alto.