Sinner scrive la storia del tennis: così il sogno è diventato realtà

Jannik Sinner ha coronato un sogno: è diventato il numero 1 della classifica ATP di tennis, arrivando laddove nessun italiano è mai arrivato prima d’ora.

Il mondo del tennis e il ranking ATP hanno un nuovo numero uno: si tratta di Jannik Sinner che, non solo è approdato per la prima volta alle semifinali del Roland Garros, ma ha anche conquistato il tetto del mondo del tennis. Tutto mettendo in mostra le sue indiscusse qualità sotto il cielo di Parigi. Il sogno di quel bambino dai capelli rossi e lunghi è adesso diventato realtà.

Il 2024 per Jannik Sinner si è fin da subito presentato come un anno incredibile, seguendo difatti la scia di quanto creato sul finire del 2023. A gennaio, l’altoatesino ha vinto il suo primo Slam agli Open in Australia. Ha poi conquistato Rotterdam e Miami, senza mai smettere di lavorare sodo.

Lui e il suo team sono così approdati, in questo giugno da poco iniziato, a Parigi dove hanno conquistato anche per la prima volta le semifinali dell’ambitissimo Roland Garros.

Proprio mentre era sul campo principale a vedersela con Dimitrov, è arrivata la notizia incredibile: Novak Djokovic si è ritirato dalla competizione e Jannik Sinner è così diventato il numero 1 della classifica mondiale. Tutto verrà ufficializzato lunedì prossimo.

Sinner sale sul tetto più alto del mondo: è il primo italiano a diventare il numero 1 della classifica ATP

Nel 2018, Jannik Sinner a ‘Sky Sport’ diceva: “Il mio sogno nel cassetto? Il mio sogno è quello di diventare numero uno al mondo, vincere tanti Slam. Però senza fretta, io ancora ho tempo. Sono giovane, sto facendo bene e secondo me è la strada giusta. Dobbiamo continuare così”. Ed è proprio quello che ha fatto: ha continuato a lavorare e a far bene, salendo sul gradino più alto del mondo del tennis.

Nessun tennista italiano era mai arrivato in cima. Nessun tennista italiano prima di Sinner aveva conquistato il primo posto. Lui l’ha fatto e l’ha fatto a 22 anni.

Questo non è un punto di arrivo, ma l’ennesimo punto di partenza. Tanto che, una volta terminato il match con Dimitrov e ricevuta la notizia, ha dichiarato: “Questo il sogno di ogni giocatore diventare n.1 del mondo, d’altra parte veder ritirarsi Novak è triste. Gli auguro un veloce recupero”.

“Io cercherò – ha aggiunto – di non pensarci tanto perché questo è un torneo dove ho sempre faticato tanto negli ultimi due anni. Cercherò di continuare a divertirmi, sono contento di essere in semifinale. Grazie al mio team che ha reso tutto questo processo possibile e grazie anche a voi: è un momento speciale e sono contento di condividerlo con voi e con tutti quelli che lo stano vivendo davanti alla tv, specialmente dall’Italia“.