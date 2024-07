Classifica ATP, il verdetto per Sinner dopo il forfait alle Olimpiadi

Classifica ATP aggiornata: ecco come cambiano numeri, punti e quindi posizioni per i campioni del tennis. Occhi puntati su Sinner dopo il forfait alle Olimpiadi di Parigi.

Lunedì 29 luglio, come di consueto per l’inizio di una nuova settimana, è arrivato l’aggiornamento del ranking mondiale di tennis. I migliori tennisti al mondo hanno avuto la conferma del proprio punteggio: occhi puntati su Jannik Sinner, assente alle Olimpiadi di Parigi, e non solo. Ecco come cambia la classifica.

Jannik Sinner non ha preso parte alle Olimpiadi di Parigi di questo 2024 a causa di una tonsillite. Il messaggio del forfait è arrivato a poche ore dall’inizio dei Giochi di Parigi e ha intristito non poco gli italiani che lo aspettavano in campo.

Quest’oggi è arrivato allora l’esito dei cambiamenti all’interno della classifica ATP: con l’aggiornamento il tennista altoatesino non ha comunque perso la prima posizione. Anzi, vi resterà ancorato anche nel corso della prossima settimana, visto che tra lui e i suoi diretti concorrenti ci sono pià di mille punti di distanza. Vediamo i numeri nello specifico.

Classifica ATP, Sinner mantiene ancora saldo il primo posto: Berrettini scala le posizioni

Jannik Sinner quindi, grazie ai 9570 punti guadagnati, resta in prima posizione a prescindere dal forfait ai Giochi di Parigi. Dietro di lui al secondo posto c’è Novak Djokovic con 8460 punti e poi al terzo posto c’è Carlos Alcaraz con 8130 punti. Nella Top 10 è di fatto cambiata una sola posizione con Andrey Rublev che ha superato Casper Ruud.

Occhi puntati però anche su Matteo Berrettini! L’azzurro ha vinto un altro torneo, il secondo consecutivo dopo Gstaad a Kitzbuhel, e questa vittoria gli ha permesso di scalare altre 10 posizioni. È diventato così il numero 40 al mondo: man mano si sta riprendendo tutto quello che gli infortuni gli hanno tolto in più di un anno.

Lorenzo Musetti, grazie alla finale disputata ad Umago, ha dal canto suo guadagnato una posizione: ha adesso 2340 punti ed è al 16° posto. Infine, sponda femminile, l’incredibile Jasmine Paolini è in quinta posizione con 5373 punti. Il tennis italiano sta decisamente volando!