Milan, Walker è solo l’inizio: ora almeno altri due colpi… e un possibile sfizio

Il Milan di Sérgio Conceição comincia a prendere forma, e le prime mosse sul mercato lasciano intendere che i rossoneri abbiano intenzioni serie

Se il campo al momento non dà risposte, il mercato invece è pronto a darne. Il Milan si prepara a completare l’acquisto di Kyle Walker, terzino del Manchester City, una trattativa che sembra ormai definita. La firma del giocatore potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana, portando esperienza e qualità a una fascia destra che ha visto troppi alti e bassi.

L’arrivo di Walker rappresenta una scelta netta: sarà il sostituto dell’attuale titolare, Emerson Royal, che non ha convinto, mentre il capitano Davide Calabria potrebbe essere ceduto per finanziare altri acquisti.

Walker non è solo un grande colpo per il campo, ma anche un segnale: questo Milan vuole provare a risalire sul treno europeo, nonostante i risultati ben poco incoraggianti, e vuole giocatori pronti per vincere subito. La sua esperienza internazionale e il suo carisma sono un’aggiunta cruciale per un gruppo che, con l’arrivo di Conceiçao, punta su un calcio veloce e aggressivo.

L’allenatore portoghese sembra avere le idee chiare: vuole una squadra che rispecchi il suo stile, e la dirigenza sta lavorando per accontentarlo. L’arrivo di Walker è solo l’inizio di una campagna acquisti che promette di regalare ancora sorprese. I tifosi, da sempre critici e appassionati, hanno ora un motivo per sognare. La domanda è: questo Milan può davvero tornare a essere protagonista in Europa? Le risposte arriveranno presto, ma una cosa è certa: i rossoneri hanno deciso di alzare l’asticella.

Milan, arriva Joao Felix? Occhio all’idea Berardi

Il mercato del Milan, però, non si fermerà a Walker. Il nome più affascinante è senza dubbio quello di João Félix, talento portoghese in uscita dall’Atletico Madrid. Qui il puzzle è più complesso: per far spazio a Félix, i rossoneri devono risolvere la situazione di Noah Okafor, la cui avventura a Milano sembra già agli sgoccioli. Il suo trasferimento al Lipsia è saltato per problemi legati alle visite mediche, complicando i piani della dirigenza.

Un’opzione concreta potrebbe essere uno scambio con la Roma, che coinvolgerebbe Bryan Cristante. Questo scenario permetterebbe al Milan di risolvere due problemi in un colpo solo: liberare Okafor e rinforzare un centrocampo che, numericamente, ha bisogno di alternative. Cristante, con la sua esperienza e la capacità di giocare in più ruoli, rappresenterebbe un profilo ideale per il gioco di Conceiçao oltre ad occupare un posto in lista riservato ai prodotti del vivaio.

Se i primi due tasselli sembrano già in lavorazione, l’ultimo potrebbe arrivare come succedeva quando c’era il duo Maldini-Massara. Potrebbe essere un colpo last minute, un esterno offensivo di grande richiamo come ad esempio Federico Chiesa per completare la batteria qualora venisse ceduto Chukwueze. Domenico Berardi, ala del Sassuolo, resta un’opzione affascinante. Il suo nome circola da settimane e viene accostato a tutte le big, come sempre, ma il Milan potrebbe sfruttare gli ultimi giorni di mercato per affondare il colpo, magari approfittando di eventuali cessioni.

Berardi porterebbe gol, assist e leadership a un reparto offensivo che ha sofferto troppo la scorsa stagione. La sua capacità di muoversi tra le linee e creare occasioni dal nulla potrebbe essere l’arma in più per puntare a obiettivi ambiziosi, sia in Italia che in Europa.