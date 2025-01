Juve, bomba Nuno Tavares: strada spianata per un motivo preciso

La Juventus potrebbe davvero prendere Nuno Tavares per il dopo Cambiaso: c’è un indizio che lascia pensare sia tutto verso quella direzione

Il calciomercato della Juventus potrebbe vivere uno scossone inatteso. Al centro di tutto c’è l’interesse del Manchester City per Andrea Cambiaso. Già, proprio lui, il terzino bianconero che sta vivendo una stagione di grande crescita. Gli inglesi sembrano pronti a mettere sul piatto un’offerta monstre, superiore ai 60 milioni di euro. Una cifra che, per molti, appare fuori mercato, ma che potrebbe rappresentare un’occasione imperdibile per la Juventus.

Con quei soldi, le casse del club respirerebbero. E non è un dettaglio da poco. La società bianconera, da tempo impegnata a bilanciare entrate e uscite, potrebbe così pianificare con maggiore serenità anche i movimenti in entrata. Le prime mosse sono già state fatte: Alberto Costa è ufficiale, mentre per Kolo Muani la trattativa è in fase avanzata. Ma c’è di più. Con Cambiaso in partenza, la dirigenza starebbe pensando di rinnovare completamente il reparto arretrato, puntando su un nuovo esterno sinistro.

Tra i nomi sul taccuino spicca quello di David Hancko, polivalente difensore del Feyenoord. Piace per la sua duttilità (visto che può giocare sia centrale che terzino) e la capacità di adattarsi ai ritmi della Serie A, già frequentata con la Fiorentina. Tuttavia, strapparlo agli olandesi non sarà facile: servono almeno 25 milioni di euro.

L’alternativa? Fabiano Parisi, attualmente in forza alla Fiorentina. Un’opzione intrigante, ma legata a doppio filo al futuro di Raffaele Palladino, il cui destino sulla panchina viola è ancora incerto. Insomma, il puzzle è complesso, ma la Juventus sembra determinata a trovare la pedina giusta.

Nuno Tavares alla Juventus: il colpo per l’estate

Eppure, il nome più caldo potrebbe arrivare… dall’estate. Nuno Tavares, protagonista di una stagione straordinaria con la Lazio, sembra pronto per il grande salto. Il portoghese, in prestito dall’Arsenal, ha conquistato tutti con prestazioni da top player, attirando l’attenzione dei grandi club. La Juventus non fa eccezione e starebbe monitorando la situazione con grande interesse.

Ma c’è un dettaglio che rende l’affare particolarmente intrigante: il riscatto a favore della Lazio fissato a soli 6 milioni. Una cifra irrisoria per un giocatore del suo livello. Se la Lazio dovesse esercitare l’opzione, potrebbe rivenderlo in estate per una somma vicina ai 35-40 milioni. Una plusvalenza d’oro che farebbe gola a chiunque, persino al pragmatico Claudio Lotito che è stato chiaro e l’ha ribadito a più riprese: non ci sono più incedibili e non ci saranno richieste assurde per nessuno degli attuali campioni come ad esempio in passato per Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Questa scelta di Lotito rappresenta un vantaggio importante, soprattutto se si ha a disposizione una cospicua cifra da investire. E per la Juventus, un investimento del genere sarebbe assolutamente sostenibile. Vendere Cambiaso al doppio del prezzo richiesto per Tavares garantirebbe un margine economico enorme e una strategia chiara per il futuro. Tavares, inoltre, sembra avere tutte le caratteristiche per imporsi nel sistema di Thiago Motta, portando dinamismo e qualità sulla fascia.

Resta da capire come si evolveranno le trattative nelle prossime settimane. Sarà Cambiaso a spiccare il volo verso Manchester? E Tavares, potrà davvero vestire il bianconero? Una cosa è certa: il calciomercato della Juventus promette scintille. E i tifosi, già in trepidazione, non vedono l’ora di scoprire quale sarà la prossima mossa della dirigenza.