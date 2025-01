Conceiçao e Ibrahimovic disperati: si è fatto molto male, rischia di saltare il piano di mercato

Sembrava tutto pronto per fare felice Sergio Conceiçao ma purtroppo salta un importante colpo di mercato per un grave infortunio

Il mercato del Milan si è trasformato in un puzzle complicatissimo, in cui ogni pezzo deve combaciare alla perfezione per dare forma a una squadra competitiva e sostenibile. Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, i rossoneri hanno capito che per raddrizzare la situazione non bastano acquisti mirati: servono cessioni, alcune anche dolorose, per riequilibrare la rosa e far cassa.

Non è un segreto che la dirigenza, con l’appoggio di Conceiçao e la supervisione carismatica di Ibrahimovic, abbia messo diversi nomi sulla lista dei partenti. Tra i candidati più papabili, oltre ai “flop” estivi, si parlava di giocatori importanti come Okafor, Loftus-Cheek, Chukwueze e, a sorpresa, perfino Bennacer, il cui infortunio prolungato ha complicato non poco la sua permanenza. Ma, finora, il mercato rossonero è stato tutto tranne che lineare.

Tra i nomi pronti a fare le valigie c’erano anche Pavlovic ed Emerson Royal, due giocatori arrivati con tante aspettative ma che non hanno saputo lasciare il segno. Eppure, quello che sembrava un piano ben studiato ha trovato più di un intoppo, trasformando questa sessione di mercato in un rompicapo per la dirigenza.

In casa Milan, la cessione di Strahinja Pavlovic sembrava ormai cosa fatta. Il Fenerbahce, a caccia di un difensore centrale di qualità, era pronto a mettere sul piatto un’offerta concreta. Tuttavia, con il sorprendente acquisto di Skriniar, il club turco ha abbandonato la pista Pavlovic, lasciando il Milan con un giocatore che non rientra più nei piani tattici di Conceiçao.

Per i rossoneri, questa mancata cessione significa un doppio problema: non solo restano con un difensore fuori dal progetto, ma perdono anche l’occasione di incassare una somma importante da reinvestire sul mercato. Un colpo al cuore per le strategie della dirigenza, che puntava a utilizzare quei fondi per coprire altre lacune evidenti nella rosa.

Emerson Royal, il guaio inaspettato: l’infortunio cambia i piani

Se la situazione di Pavlovic era un problema noto, quella di Emerson Royal è stata una doccia fredda. Il terzino brasiliano, che fino a pochi giorni fa sembrava destinato a lasciare Milano per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, ha riportato una lesione distrattiva di alto grado al polpaccio destro durante gli ultimi allenamenti. Un infortunio serio, che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane e, soprattutto, che ha inevitabilmente messo in fuga tutti i possibili acquirenti.

Il Milan contava molto sulla cessione di Emerson per fare cassa e completare il mosaico del mercato. L’arrivo di Kyle Walker, infatti, avrebbe permesso di sostituire il brasiliano con un profilo di maggiore esperienza e affidabilità. Ora, però, i rossoneri rischiano di trovarsi con tre terzini destri in rosa, senza poter monetizzare l’addio di Emerson.

Tra Pavlovic ed Emerson, il Milan vede svanire due cessioni che avrebbero potuto cambiare volto alla sessione invernale. E non è tutto: con il budget ridotto all’osso e il tempo che scorre inesorabile, i rossoneri potrebbero dover rinunciare ad altre operazioni in entrata, lasciando incompiuta la tanto attesa rivoluzione.

E mentre Conceiçao e Ibrahimovic studiano soluzioni alternative, i tifosi iniziano a chiedersi se questa stagione possa davvero essere salvata. La speranza, ora, è che la dirigenza riesca a trovare delle vie d’uscita creative, magari puntando su qualche operazione last-minute. Ma l’impressione è che, senza cessioni importanti, il mercato del Milan resterà un’occasione persa.