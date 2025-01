Lazio, effetto domino sul mercato: così salta tutto, a meno che…

La Lazio vede nuovamente complicarsi un paio di trattative di mercato che sembravano vicine alla chiusura: Baroni rischia di restare così com’è, ma non è detta l’ultima parola

Il calciomercato, si sa, può essere imprevedibile, e quest’inverno la Lazio sembra esserne un perfetto esempio. Il club biancoceleste, che puntava a rinforzare la rosa per mantenere alta la competitività, si trova invece intrappolato in un complicato gioco di incastri che, al momento, sembra più vicino a far saltare tutto che a portare a un risultato concreto.

Nonostante diversi sondaggi e contatti, sia in entrata che in uscita, a Formello è tutto fermo. Ma cosa sta realmente succedendo?

Al centro del caos c’è l’affaire Casadei, un talento che piace molto al tecnico Baroni. Il giovane centrocampista scuola Inter, ora in forza al Chelsea, rappresenta uno degli obiettivi principali della Lazio, ma la trattativa che sembrava in discesa si è rivelata più intricata del previsto. La complicazione non riguarda solo l’accordo economico: nell’affare entra in gioco un altro giocatore, legato a doppio filo a Casadei. E qui le cose si complicano ulteriormente.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Torino avrebbe superato di nuovo la Lazio nella corsa per Casadei e poi la Lazio si sarebbe rimessa in carreggiata, ma è ormai un testa a testa che sembra non trovare una conclusione. Certo, se il Torino dovesse chiudere l’affare, per la Lazio sarebbe un duro colpo non solo per il centrocampo, ma anche per la difesa. Sì, perché in questo intricato effetto domino c’è un altro nome in gioco: quello di Abakar Sylla, difensore dello Strasburgo.

Casadei e Sylla rischiano di saltare entrambi: cosa sta succedendo

La situazione si fa ancora più complessa se si considera che Sylla è legato indirettamente a Casadei. Entrambi i giocatori appartengono alla stessa proprietà – il gruppo Chelsea – anche se in due squadre diverse.

La Lazio aveva provato a costruire un’operazione che potesse includere entrambi: Casadei per rinforzare il centrocampo e Sylla come rinforzo in difesa, una sorta di “bonus” richiesto dal presidente Lotito. Ma il problema è che, se salta Casadei, il rischio concreto è che salti anche l’accordo per Sylla. Ecco perché bisogna trovare una soluzione e portarsi a casa quanto prima sia il centrocampista che il difensore.

Anche perché, al 28 gennaio, la Lazio non può permettersi di trovarsi di nuovo al punto di partenza. Sylla era stato individuato come il tassello ideale per offrire solidità alla retroguardia biancoceleste, ma senza Casadei, il pacchetto che sembrava poter convincere il gruppo Chelsea potrebbe sbriciolarsi. Il risultato? Un doppio colpo mancato, proprio quando sembrava che il club fosse vicino a chiudere.

La mancata chiusura di queste trattative rischia di avere ripercussioni significative per la Lazio. La squadra di Baroni sta giocando un campionato molto positivo ma di tanto in tanto emergono lacune che lasciano intendere che la Lazio abbia bisogno di rinforzi per allungare la rosa a disposizione dell’allenatore.

Ma il mercato biancoceleste sembra essersi inceppato su più fronti. Non solo i nomi in entrata faticano a concretizzarsi, ma anche eventuali uscite sono bloccate, lasciando il club in una situazione di incertezza che potrebbe anche essere voluta: non è un mistero, infatti, che il ds Angelo Fabiani stia valutando intanto se sia il caso di acquistare qualcuno, cosa che accadrà solo se davvero ne varrà la pena.