Calciomercato Lazio, Baroni chiede rinforzi ma Lotito pensa alle cessioni: pronti due addii

Calciomercato Lazio, Marco Baroni ha chiesto rinforzi alla società ma il club è impegnato nelle cessioni

La Lazio è attualmente al quarto posto in Serie A, con 39 punti, due in più della Juventus che la segue al quinto. Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina nell’ultimo turno, che ha messo a dura prova il morale della squadra, i biancocelesti sono ancora in piena corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Un traguardo importante, che potrebbe significare un salto di qualità per il club di Marco Baroni, ma anche un motivo di attenzione per il mercato. La Lazio, infatti, sta vivendo un periodo di transizione, e le prossime mosse potrebbero determinare il futuro della squadra.

La sconfitta contro la Fiorentina ha acceso un campanello d’allarme, ma la Lazio sembra determinata a non perdere di vista gli obiettivi stagionali. Ecco perché il mercato invernale di gennaio servirà alla squadra che ha bisogno di rinforzi per non rischiare di perdere terreno in campionato.

Il mercato della Lazio: tra cessioni e trattative in corso

In questo scenario, il tecnico Marco Baroni ha chiesto esplicitamente dei rinforzi per una rosa che, pur essendo competitiva, appare corta in alcuni reparti. Il club sta cercando di allestire una squadra che possa affrontare i prossimi mesi con maggiore profondità, soprattutto in vista della lotta per la qualificazione in Champions League.

Una delle trattative più concrete riguarda il giovane Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea, che è da tempo nel mirino della Lazio. I biancocelesti stanno cercando di intavolare una trattativa con il club inglese per portarlo nella Capitale, ma le difficoltà economiche e l’indice di liquidità, che condiziona fortemente le operazioni di mercato della Lazio, stanno rendendo la situazione complessa visto anche l’inserimento del Torino nell’affare.

Nonostante le richieste per i suoi giocatori, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha chiarito che la Lazio non intende cedere i pezzi pregiati della squadra.

“Abbiamo ricevuto moltissime richieste, e non stiamo parlando di cifre piccole, ma di milioni di euro. Tuttavia, abbiamo scelto di non cedere nessuno perché stiamo ricostruendo qualcosa di importante e ci vuole tempo“, ha spiegato Fabiani dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Nonostante queste parole rassicuranti, la Lazio non può esimersi dall’esaminare possibili cessioni, specialmente se queste possano aiutare a sbloccare il mercato in entrata. Tra i nomi in uscita, c’è Luca Pellegrini, che è stato oggetto di critiche dopo la prestazione con la Fiorentina e potrebbe lasciare il club.

Il Como ha chiesto informazioni per il suo trasferimento, e la Lazio potrebbe accettare una cessione, soprattutto se il club lombardo si fa carico dell’obbligo di riscatto di 4 milioni che la Lazio dovrà riconoscere alla Juventus a giugno. Se questa operazione si concretizzerà, la Lazio potrebbe utilizzare a sinistra sia Marusic che Hysaj, che diventerebbero jolly per rimpiazzare Tavares.

Pellegrini e Tchaouna addio: il calciomercato della Lazio si finanzia

Un altro nome che potrebbe fare le valigie è Loum Tchaouna, su cui c’è l’interesse concreto del Bologna. Il centrocampista, acquistato dalla Lazio come parte del nuovo progetto, è seguito dai rossoblù che stanno cercando di capire a che condizioni sarebbe possibile il suo trasferimento.

La Lazio, però, ha fissato un prezzo per Tchaouna: 10 milioni di euro e solo a titolo definitivo. La partenza del francese potrebbe sbloccare l’indice di liquidità e permettere alla Lazio di finalizzare l’operazione Casadei. Se il Chelsea dovesse accettare un pagamento dilazionato per Casadei, la Lazio non cederebbe Tchaouna. Al contrario, se il Chelsea dovesse chiedere un esborso immediato, il sacrificio del giovane centrocampista potrebbe diventare necessario.

In definitiva, la Lazio sta vivendo un momento delicato, dove le ambizioni per il futuro si intrecciano con le difficoltà finanziarie e le necessità di mercato. La lotta per la Champions League è ancora aperta, ma senza rinforzi adeguati, il rischio di perdere terreno è concreto.

Le cessioni di Pellegrini e Tchaouna potrebbero essere decisive per il futuro della Lazio, ma è chiaro che ogni mossa deve essere ponderata con attenzione. La strada è ancora lunga, e ogni decisione può fare la differenza tra un sogno europeo e una stagione incompleta