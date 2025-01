Biliardino fai da te da 500€: due ragazzi toscani ti insegnano a farlo a casa

Hai mai sognato di avere un biliardino in casa, ma i prezzi ti hanno sempre fatto desistere: scommettiamo che impari a farlo da solo?

E se ti dicessimo che con molto meno di 500 euro puoi costruirti a casa un biliardino tutto tuo con le tue stesse mani, senza rinunciare alla qualità di quelli professionali da bar?

Due ragazzi toscani, veri e propri maestri del bricolage, hanno trovato il modo di realizzare un biliardino fatto in casa con legno e materiali facilmente reperibili. Il risultato? Un capolavoro che non ha nulla da invidiare ai modelli commerciali!

L’idea nasce da una passione condivisa per il fai da te e il desiderio di costruire qualcosa di unico e personalizzato. I due artigiani/influencer iniziano dal cuore della struttura: i piedi del tavolo, solidi e stabili per garantire partite senza traballamenti.

Da lì si passa alla base, il vero scheletro del biliardino, che viene poi completato con la superficie di gioco, tinta di un verde brillante che ricorda i campi di calcio veri e propri, dove potrete simulare le vostre partite come se foste in Champions League o a giocarvi la finale dei Mondiali!

Una volta preparata la base, arriva il momento più delicato: i fori per le stecche. Qui la precisione è fondamentale: un errore millimetrico potrebbe compromettere la scorrevolezza dei movimenti. I due toscani usano una tecnica semplice ma efficace, con trapani e guide per assicurare allineamenti perfetti.

Stecche, molle e dettagli che fanno la differenza

Un biliardino non sarebbe tale senza le iconiche stecche, alle quali vengono aggiunte molle per assicurare il giusto rimbalzo e scorrevolezza. Ogni barra viene montata con cura, testata per garantire fluidità nei movimenti, e infine equipaggiata con le classiche miniature dei calciatori.

Ovviamente, non possono mancare i dettagli finali: le palline e perfino il segnapunti con i cubetti colorati. Anche questi vengono costruiti artigianalmente, con pezzi acquistati da negozi specializzati a prezzi assolutamente accessibili. Tranquilli, siamo ancora lontani dai 500 euro! L’ultimo tocco? Una mano di vernice protettiva per garantire che il tavolo resista all’usura del tempo e delle sfide tra amici.

Il bello di questo progetto non è solo il risparmio economico – un biliardino professionale costa in media 500 euro – ma anche la soddisfazione di costruire qualcosa con le proprie mani. Con un po’ di manualità e gli strumenti giusti, chiunque può cimentarsi in questa impresa e potersi godere a casa uno di quei giochi belli di una volta, come il Fantacalcio o le figurine Panini, che se piacciono tanto ancora oggi… ci sarà un motivo!

E se hai paura di sbagliare, niente panico: i due ragazzi toscani documentano tutto passo dopo passo, con tutorial dettagliati e consigli pratici. Vi mostriamo il video tratto dalla pagina Instagram du.toscani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DuToscani (@du.toscani)

Ti senti pronto a metterti alla prova? Chissà, magari il tuo prossimo biliardino sarà ancora più bello di quelli del bar!