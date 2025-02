Inter, servirà un sacrificio: c’è un’offerta molto importante sul tavolo

L’Inter cerca di completare una stagione che potrebbe diventare speciale ma intanto fai i conti con… i conti. E c’è (almeno) uno dei gioielli di Marotta che potrebbe andar via

Non è un momento facile per l’Inter fuori dal campo. Se in campo la squadra di Simone Inzaghi è pienamente in corsa per lo scudetto e ha raggiunto senza troppe difficoltà gli ottavi di Champions League, fuori dal rettangolo verde la situazione finanziaria resta delicata.

Il club deve trovare una stabilità economica non semplice da raggiungere e potrebbe essere costretto a un sacrificio importante nel prossimo futuro. Senza entrare nel dettaglio delle problematiche legate alle gestioni passate, il quadro è chiaro: per Giuseppe Marotta sarà fondamentale fare un po’ di acrobazie finanziarie per mantenere i conti in ordine e garantire risorse fresche.

Un sacrificio, dunque, sembra inevitabile per permettere al club di continuare a crescere e fornire un budget adeguato per il prossimo mercato estivo, sia che l’allenatore resti Simone Inzaghi sia che la società scelga di affidarsi a un nuovo tecnico.

Nella rosa nerazzurra non mancano i giocatori che potrebbero attirare l’interesse delle big europee. Ci sono almeno cinque elementi di grande valore, capaci di generare introiti significativi in caso di cessione.

Nicolò Barella, cuore pulsante del centrocampo, ha una valutazione di mercato che si aggira sui 60 milioni di euro, così come Federico Dimarco, altro simbolo nerazzurro, e Alessandro Bastoni, difensore di piede mancino molto apprezzato all’estero. Anche Marcus Thuram, arrivato a parametro zero due anni fa, ha già visto schizzare il proprio valore sopra i 50 milioni.

Infine, c’è Hakan Çalhanoglu, il cui cartellino potrebbe portare nelle casse del club una cifra vicina ai 30-40 milioni di euro, grazie alle sue prestazioni solide e alla sua esperienza. Ma il vero gioiello della corona resta uno: Lautaro Martinez, il capitano, il giocatore che più di tutti potrebbe garantire un’enorme plusvalenza.

Inter, l’Arsenal su Lautaro Martinez: sacrificio inevitabile?

Tra i big nerazzurri, il nome di Lautaro Martinez è quello che potrebbe concretamente muovere una trattativa da cifre record. Capitano e simbolo dell’Inter, il Toro ha rinnovato da poco il suo contratto con il club, ma questo non ha placato le voci di mercato. Diverse squadre di Premier League stanno monitorando la situazione, e l’Arsenal sembra essere il club più interessato a portare Lautaro a Londra.

Il problema, per i Gunners, è il costo del cartellino: l’Inter non è intenzionata a sedersi al tavolo delle trattative per meno di 100 milioni di euro. Una cifra altissima, ma che potrebbe rappresentare una soluzione strategica per la società nerazzurra. Con una tale somma, infatti, Marotta avrebbe la possibilità di risanare parte dei conti e allo stesso tempo investire su rinforzi per costruire una rosa competitiva anche in futuro.

La cessione di Lautaro sarebbe senza dubbio dolorosa per l’Inter, sia sul piano tecnico che emotivo, ma potrebbe essere l’unico modo per evitare sacrifici multipli e preservare buona parte del nucleo della squadra.

Se non sarà Lautaro il sacrificato, Marotta dovrà valutare altre opzioni. Barella, Bastoni e Dimarco hanno molti estimatori, ma la loro cessione potrebbe essere meno vantaggiosa rispetto a quella del Toro, considerando il valore tecnico che rappresentano per il club e l’impatto che una loro partenza avrebbe sulla squadra.

L’idea, però, è chiara: uno dei gioielli della rosa nerazzurra dovrà fare le valigie per permettere all’Inter di respirare e guardare al futuro con maggiore serenità. Lautaro è il più richiesto e il più prezioso. Resta da vedere se qualcuno avrà la forza economica per strappare il capitano all’Inter e se la società sarà disposta a rinunciare al suo leader.