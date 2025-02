Atalanta in flessione: cosa sta succedendo alla squadra di Gasperini? – SerieAnews

L’Atalanta è reduce dal pari in campionato contro il Cagliari: cosa sta accadendo alla Dea?

L’Atalanta non sta vivendo un momento brillante. Se a inizio stagione sembrava poter lottare fino in fondo, ora, dopo tre pareggi nelle ultime tre in campionato, la situazione appare più incerta. Ieri, un deludente 0-0 contro il Cagliari ha confermato le difficoltà di una squadra che non riesce a trovare il giusto ritmo.

In questo momento delicato, con soli 51 punti in classifica, la Dea si trova terza, ma ha visto il gap dal Napoli restare a cinque punti, con la Lazio che ora la tallona a meno cinque. A questo si aggiunge la sconfitta in Champions League contro il Club Brugge: un 2-1 che complica non poco il cammino verso gli ottavi di finale. E non va dimenticata l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna.

Atalanta, i motivi del calo: un attacco senza alternative

Cosa sta accadendo? La risposta potrebbe risiedere in un elemento che Gasperini conosce bene: la mancanza di profondità in panchina. La squadra non ha le opzioni per variare quando le cose non vanno come dovrebbero. L’assenza di una vera alternativa a Retegui in attacco è emersa chiaramente nel match contro il Cagliari, quando a dirigere l’attacco è stato il giovane Vanja Vlahovic, entrato in campo a sostituire un ormai stanco Retegui.

Il serbo, pur non demeritando, è pur sempre un classe 2004, e non è ancora pronto per caricare sulle spalle la responsabilità di una squadra che lotta su più fronti. Nel momento decisivo, il fatto che la panchina non offra soluzioni adeguate potrebbe rivelarsi una vera e propria zavorra per il club.

Gasperini stesso lo ha ammesso: “La rosa è questa, non è nemmeno questione di troppi infortuni”. Ma la realtà è che, se da un lato l’allenatore ha ragione nel sottolineare la scarsità di assenze, dall’altro non si può ignorare la mancanza di ricambi adeguati, soprattutto in attacco.

L’errore di mercato: la cessione di Zaniolo

A chi sono mancati i rinforzi giusti? Il calciomercato invernale non ha portato quei colpi che la Dea sperava. La partenza di Zaniolo alla Fiorentina e l’infortunio di Scamacca, che lo terrà fuori fino a fine stagione, hanno messo in luce un vuoto difficilmente colmabile.

L’arrivo di Daniel Maldini, ex trequartista del Monza, sembrava promettente, ma l’infortunio subito anche da lui ha complicato le cose. Lo stesso Maldini non sarà in grado di coprire il ruolo che Zaniolo avrebbe dovuto ricoprire, cioè quello di vice Retegui, lasciando la squadra scoperta. Un errore di valutazione che potrebbe pesare sulla stagione.

Riflessioni sul futuro

Se da un lato la terza posizione in campionato resta un buon traguardo, è chiaro che l’Atalanta dovrà rivedere qualcosa nel suo approccio. La panchina corta e la mancanza di un attaccante alternativo potrebbero essere determinanti in un finale di stagione che si preannuncia complicato. La sconfitta in Champions League rende ancor più urgente un riscatto immediato, ma la domanda è: basta una sola partita per risolvere i problemi più profondi della squadra?

Se Gasperini e i suoi ragazzi riusciranno a reagire, potrebbero ancora lottare per le posizioni nobili della classifica. Ma serviranno anche quei rinforzi, magari già a partire dalla prossima finestra di mercato estiva, che oggi sono ancora un sogno lontano. La stagione dell’Atalanta si gioca in un equilibrio fragile: basterà una nuova scintilla per ritrovare il sorriso?