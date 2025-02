Torna finalmente fra i convocati: recupero super per i fantallenatori

Un ritorno atteso, anche se molti fantallenatori lo avranno svincolato all’asta di riparazione: chi l’ha tenuto ora ha una freccia in più nel proprio arco

Da Venezia al Venezia. Sembra il titolo di un libro, ma è semplicemente il destino che ha voluto che, dopo 149 giorni di stop, un centrocampista importante del nostro campionato (e soprattutto del nostro Fantacalcio) chiudesse il cerchio tornando disponibile proprio contro la squadra contro cui si era fatto male. Un nuovo capitolo che si apre dopo mesi di sacrifici e riabilitazione.

Quel maledetto 21 settembre, in casa del Venezia, aveva subito una doppia batosta: frattura del perone e lussazione della caviglia destra. Uno di quegli infortuni che fanno rabbrividire solo a sentirli, figurarsi a subirli.

Operazione immediata e lunghi mesi di riabilitazione, con il dubbio di quando – e se – sarebbe tornato in campo. Ma l’attesa è finita: Ruslan Malinovskyi è tornato tra i disponibili, pronto a riassaporare il clima partita. Forse solo per qualche minuto, giusto per riprendere confidenza con il campo, ma il peggio è alle spalle.

Una notizia che scalda il cuore dei tifosi e fa sorridere i fantallenatori più pazienti. Chi non lo ha svincolato all’asta di riparazione, o magari chi ha scommesso su di lui pescandolo tra gli svincolati, ora può finalmente esultare. Il suo rientro arriva anche prima del previsto, e questo potrebbe essere un dettaglio prezioso nelle prossime giornate.

Genoa, non solo Malinovskyi: è rientrato anche Cornet

Ma non è l’unica novità tra i convocati del Genoa. C’è stato anche il rientro di Cornet, che aveva accusato un problema muscolare nel match contro la Fiorentina. Una buona notizia per Vieira, che ritrova un’opzione importante per il reparto offensivo.

Ancora fuori invece il difensore Otoa, arrivato nel mercato di gennaio dalla Danimarca, ma fermo da dicembre per la sosta invernale del campionato scandinavo. E poi c’è il caso Balotelli: ormai fuori dai radar da settimane, l’ultima apparizione risale al 21 dicembre contro il Napoli. Da allora, solo panchina e tribuna, fino all’ennesima esclusione per scelta tecnica.

Il Genoa guarda avanti con la voglia di ritrovare punti pesanti e, soprattutto, qualche protagonista pronto a scrivere un nuovo capitolo della stagione. Ora che Malinovskyi e Cornet sono tornati a disposizione, resta solo da capire quando potranno riprendersi il loro spazio e tornare a essere decisivo.

I prossimi incontri potrebbero essere un banco di prova importante per valutare lo stato di forma del centrocampista ucraino e il suo impatto sulla squadra. La concorrenza a centrocampo è agguerrita, ma il suo talento e la sua esperienza potrebbero fare la differenza, specialmente nelle partite più delicate.

E ora tocca a lui: ritrovare il feeling con il pallone, riprendersi il suo posto e dimostrare di essere ancora una pedina fondamentale per questa squadra. Sarà in grado di rientrare a pieno regime e lasciare il segno nel finale di stagione? I tifosi e i fantallenatori lo sperano con ansia.