Mario Balotelli, l’annuncio ufficiale sul futuro: ecco dove giocherà – SerieAnews

Mario Balotelli, arriva l’annuncio sul futuro dell’attaccante: non ci sono più dubbi

Doveva essere la svolta, dargli una nuova possibilità in Serie A ed invece si sta trasformando in un incubo la sua avventura al Genoa. Il riferimento è naturalmente a Mario Balotelli, “prigioniero” di un contratto firmato lo scorso mese di ottobre. Aveva diverse opzioni sul tavolo Supermario, compreso l’interesse del Torino ma alla fine optò per il Grifone perché voluto fortemente da Alberto Gilardino, l’allora tecnico dei rossoblu.

L’ex attaccante Campione del mondo, però, fu esonerato dopo appena una settimana, senza la possibilità di poter puntare sul classe ’90 per la risalita in classifica. E così questo compito è toccato a Vieira che non ha pressocché mai contato – per scelta tecnica – su Balotelli.

Una situazione che ha provocato grande malcontento nel giocatore che ha totalizzato la miseria di sei presenze e 56′ totali in questa Serie A. Non proprio ciò che si aspettava quando da svincolato ha preferito il Genoa ad altre opzioni. Supermario sta pagando il rapporto ai minimi termini con Vieira, retaggio di acredini nate ai tempi del Nizza ed evidentemente mai superate.

La cessione saltata in inverno, il possibile futuro: cosa succede a Supermario

Una situazione che ha spinto Balotelli da un lato a lavorare sempre con grande concentrazione in allenamento per farsi trovare pronto e dall’altro a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova soluzione. Nel mese di gennaio le parti hanno lavorato per trovare una soluzione che potesse essere gradita a tutti ma senza esito positivo.

Il solito Torino, ma anche il Venezia dopo la cessione di Pohjanpalo (prima dell’ingaggio di Fila) ed il Monza nelle ultime ore della sessione invernale: tutte opzioni saltate, compreso il Trapani che pure l’avrebbe voluto in Serie C, con Balotelli rimasto poi a Genova. Ma fino a quando? Un po’ la domanda che si pongono tutti ma che al momento non ha ancora una risposta.

Il mercato italiano è naturalmente chiuso ed anche in caso si dovesse singolare ugualmente non potrebbe firmare per un altro club. Un bel problema per Balotelli che in estate, proprio per proseguire la sua carriera in Italia, aveva rifiutato diverse opzioni estere iniziando la stagione da svincolato.

Balotelli, addio Genoa: le parole del ds

Sembra proprio che Balotelli, però, non chiuderà la sua stagione con la maglia del Grifone. L’ha detto senza mezzi termini il ds del Genoa Marco Ottolini. “Con Mario ci siamo parlati chiaramente – ha sostenuto – è in lista e si allena“. Il dirigente, però, non ha affatto escluso una sua cessione, anzi.

“Mario ha voglia di giocare, alcuni mercati sono ancora aperti e vediamo cosa si può fare, lavoriamo per trovare una soluzione” ha sostenuto. Già, ma dove può finire Balotelli? Innanzitutto dovrà entrare nell’ordine delle idee di dover lasciare l’Italia, nonostante la sua riluttanza.

All’estero non mancano le opzioni interessanti: in estate sia dall’Arabia Saudita che dagli Emirati Arabi Uniti sono arrivate offerte molto invitanti ma anche da Brasile ed Mls. Ed ora? Negli ultimi giorni diversi interessamenti sono arrivati da club brasiliani e statunitensi, pronti nuovamente a tornare alla carica.

La scorsa estate il Corinthians si era spinto ad offrire un biennale senza però convincerlo. E chissà che stavolta non possa portare a termine l’operazione per quello che sarebbe davvero un colpo ad effetto. Non è escluso, però, che Balotelli decida di trasferirsi negli Stati Uniti, giocando in un campionato dove la stella principale è Leo Messi, star dell’Inter Miami che vanta altri diversi ex Barcellona in squadra.