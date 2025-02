Perché Juve-Empoli di Coppa Italia è fondamentale anche per il Fantacalcio?

Juve-Empoli: perché questa partita può cambiare il Fantacalcio. Un quarto di finale di Coppa Italia da seguire con attenzione anche da chi fa il fantacalcio

C’è chi guarda Juventus-Empoli pensando solo alla Coppa Italia e chi, invece, ha in testa un’altra battaglia: il Fantacalcio. Già, perché è proprio in questa partita che potrebbe sciogliersi una matassa che ormai affligge senza appello tutti i fantallenatori che quest’anno hanno puntato sulla Juve e che adesso stanno pregando che un miracolo arrivi a salvarli.

Immagina di aver speso una fortuna all’asta estiva, convinto di aver messo le mani su un attaccante da venti gol stagionali, se non di più. Settimane di attesa, speranze, qualche gioia, ma anche tante frustrazioni. La sensazione di aver pagato troppo per un rendimento altalenante, la paura che quella sia stata una mossa sbagliata.

Ma ogni stagione di Fantacalcio ha il suo momento di svolta. E per alcuni fantallenatori, la partita di questa sera tra Juventus ed Empoli potrebbe rappresentarlo. Non è solo un quarto di finale di Coppa Italia, ma anche il banco di prova per un esperimento tattico che potrebbe ridisegnare il volto dell’attacco bianconero e, di conseguenza, il destino di chi ha puntato su uno degli uomini simbolo della squadra.

La Juventus ha costruito la sua stagione su un principio chiaro: solidità e continuità prima di tutto. Nessuna rivoluzione offensiva, nessuno sbilanciamento eccessivo, come dimostra il titolo di miglior difesa della Serie A in coabitazione col Napoli. Il problema? Chi ha investito su uno dei suoi uomini di punta al Fantacalcio si è spesso trovato a fare i conti con un rendimento lontano dalle aspettative.

Vlahovic e Kolo Muani insieme: è la svolta al Fantacalcio?

Ecco perché la partita di questa sera può essere cruciale. Si parla con insistenza di un cambio di assetto offensivo che vedrebbe Kolo Muani impiegato sì dall’inizio, ma con un ruolo diverso dal solito. L’attaccante francese dovrebbe partire largo a sinistra, con libertà di accentrarsi e affiancare il terminale offensivo principale. Questo terminale, ormai l’avrete capito, dovrebbe essere proprio Dusan Vlahovic.

E così, forse finalmente avremo l’occasione di vedere Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani giocare insieme, uno di fianco all’altro. Un esperimento rimasto a lungo nel cassetto e che, se funzionasse, potrebbe diventare una soluzione stabile anche in campionato, specie in partite con squadre più abbordabili. Funzionerà? Lo vedremo!

Chi gioca al Fantacalcio sa bene quanto un piccolo cambiamento tattico possa stravolgere i numeri di un giocatore. Se questo assetto dovesse funzionare, il primo a beneficiarne sarebbe proprio chi finora ha portato sulle spalle tutto il peso offensivo della squadra. Non sarebbe più costretto a fare a sportellate da solo, a caricarsi sulle spalle la manovra e a vivere quelle partite in cui il pallone sembra pesare il doppio.

Per chi ha speso tanti soldi per avere Vlahovic in squadra, questa è una situazione da seguire con il fiato sospeso. Un calciatore più libero mentalmente e meno appesantito dai compiti tattici può trasformarsi nel bomber che tutti aspettano da settimane. E se questa sera l’esperimento dovesse dare buoni segnali, sarebbe il preludio a un cambio di marcia anche in Serie A.

Per la Juventus, la Coppa Italia è un obiettivo concreto. Per Tiago Motta, una chance per dimostrare che il suo progetto può portare risultati già da questa stagione, per Vlahovic l’occasione di confermare le good vibes di Cagliari e guadagnarsi una riconferma sempre più difficile. Ma per i fantallenatori, questa sfida rappresenta molto più di un semplice match ad eliminazione diretta: è un’occasione per capire se il proprio investimento può finalmente iniziare a fruttare.