Vlahovic e Osimhen, destini incrociati: 4 club indiziati e un’idea da fantamercato

Due bomber dal talento indiscutibile, due situazioni complesse, quattro squadre pronte a contenderseli. Il futuro di Vlahovic e Osimhen è in bilico, ma quali maglie indosseranno la prossima stagione?

Immaginate di essere un attaccante da 20 gol a stagione, un giocatore che ha fatto impazzire i tifosi con giocate da manuale e gol pesantissimi. Ora immaginate che, improvvisamente, la vostra squadra non vi voglia più. O che voi non vogliate più stare lì. Ecco, questa è la storia di Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, due centravanti dal destino segnato, ma ancora tutto da scrivere.

Uno è alle prese con un allenatore, Thiago Motta, che non sembra vederlo come un titolare inamovibile, tanto che l’ha spedito in panchina senza troppi complimenti. L’altro ha vissuto una telenovela infinita con il Napoli, tra litigi, incomprensioni e una cessione mai arrivata. Oggi gioca in Turchia, in prestito al Galatasaray, ma è chiaro a tutti che questa sia solo una tappa intermedia.

La prossima estate, entrambi faranno le valigie. La domanda è: dove andranno? E chi sarà disposto a investire su di loro?

A guardare i numeri, verrebbe da pensare che Osimhen sia il pezzo più pregiato. Il suo contratto con il Napoli prevede una clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Una cifra importante, ma non impossibile per alcuni top club europei.

Diversa la situazione di Vlahovic, il cui valore di mercato è in calo anche a causa dell’ingaggio monstre: il serbo percepirà 12 milioni di euro nella prossima stagione, una cifra che la Juventus vuole assolutamente tagliare dal bilancio. Questo significa che i bianconeri potrebbero accettare un’offerta più bassa pur di liberarsi del suo stipendio.

E allora, chi potrebbe bussare alla porta per questi due bomber?

1. PSG: la reunion dell’attacco scudetto?

Il PSG è sempre alla ricerca di talenti offensivi, soprattutto dopo l’addio di Mbappé la scorsa estate. A gennaio, i parigini hanno già strappato Kvaratskhelia al Napoli e non è escluso che vogliano completare l’opera riportando Osimhen accanto al georgiano. Un’operazione che farebbe tremare i tifosi azzurri, ma che avrebbe molto senso per il club francese.

E se invece puntassero su Vlahovic? La Juventus lo lascerebbe andare per una cifra più bassa, rendendolo un’alternativa meno dispendiosa al nigeriano.

2. Manchester United: lo scambio perfetto?

Osimhen è un vecchio pallino dello United, che cerca un bomber da piazzare al centro dell’attacco per sostituire i deludenti Zirkzee e Hojlund.

Lo stesso discorso vale per Vlahovic, che potrebbe rappresentare una soluzione ideale nel caso in cui la Juve e il club inglese trovassero un accordo basato su una contropartita che potrebbe essere Zirkzee, pupillo di Thiago Motta e possibile obiettivo della Juventus per l’estate prossima.

3. Arsenal: il piano B per il dopo-Gabriel Jesus?

I Gunners hanno bisogno di una punta vera. Lautaro Martinez è uno dei nomi più seguiti, ma se l’Inter dovesse blindarlo, il club londinese potrebbe virare su Osimhen o Vlahovic. Il serbo, in particolare, potrebbe sposarsi bene con il sistema di Arteta, che ha bisogno di una punta capace di finalizzare il gioco corale della squadra.

4. Chelsea: il vecchio amore mai dimenticato

Un anno fa, Osimhen sembrava a un passo dal Chelsea, poi tutto sfumò. Ma il club londinese è ancora alla ricerca di un attaccante e potrebbe tornare alla carica. Anche qui, attenzione a Vlahovic, che potrebbe essere una soluzione più economica e meno vincolante.

Scambio Juve-Napoli fra Vlahovic e Osimhen: fra il fantamercato e i sogni

C’è poi una suggestione che fa sognare (o rabbrividire) i tifosi: uno scambio tra Juventus e Napoli. Osimhen in bianconero è un’idea che affascina Giuntoli, che lo riporterebbe a Torino volentieri. Ma a Napoli, l’ingaggio di Vlahovic è un problema enorme.

Oltre al lato economico, c’è anche la questione ambientale: vedere Osimhen esultare con la maglia della Juventus sarebbe un trauma per i tifosi del Napoli, così come immaginare Vlahovic diventare l’uomo simbolo dell’attacco azzurro dopo aver fatto di tutto per lasciare l’Italia.

Il mercato regala sempre sorprese, ma una cosa è chiara: né Vlahovic né Osimhen resteranno nei loro club attuali. Entrambi cercano un nuovo inizio, un posto dove essere protagonisti senza più discussioni o dubbi.

Alla fine, la vera domanda è: meglio puntare su un talento esplosivo come Osimhen o su un bomber tecnico come Vlahovic? E soprattutto, chi sarà disposto a mettere sul tavolo l’offerta giusta?