Fantaconsigli di formazione per la 27ma giornata: parola a FantaTvPlay!

FantaTvPlay ci dà i consigli di formazione per la 27ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Theo Hernandez a Lucca, voi chi schiererete in campo?

Nuovo turno di Serie A e nuova occasione per provare il colpaccio al fantacalcio! Il weekend si preannuncia elettrizzante, con partite che possono ribaltare gli equilibri della classifica. Tra big match come Napoli-Inter e sfide decisive per la zona salvezza, è fondamentale schierare la formazione giusta per evitare brutte sorprese.

A guardare le probabili formazioni di giornata ci sono diverse decisioni da prendere. La Juventus si affida a Kolo Muani con il grande “caso” Vlahovic in panchina, mentre la Roma punta sulla creatività di Saelemaekers. Il Milan, reduce dagli impegni europei, sfida una Lazio che ha ritrovato Rovella ma deve fare a meno di Dele-Bashiru. Attenzione anche a Thuram, pronto a trascinare l’Inter nello scontro diretto contro il Napoli.

Per aiutarvi nelle vostre scelte, ecco i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile oggi alle 18:00 per la diretta con tutti i dettagli!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: fiducia a Theo Hernandez!

La 27ª giornata si preannuncia combattuta e Claudio Mancini punta su giocatori in grande forma o con partite favorevoli. Leali, tra i pali del Genoa, potrebbe essere una scelta solida per il vostro fantacalcio. Theo Hernandez può tornare ad essere una spina nel fianco dopo il momento difficilissimo. Khephren Thuram, dopo il gol all’Empoli in Coppa Italia, può essere decisivo anche in campionato. Infine c’è De Ketelaere che è pronto a sfruttare la fragilità difensiva del Venezia.

🔹 Leali (Genoa) – Contro l’Empoli può essere un’opzione interessante per chi cerca un portiere affidabile.

🔹 Theo Hernandez (Milan) – La sua spinta offensiva può tornare ad essere devastante contro la Lazio.

🔹 K. Thuram (Juventus) – In forma smagliante, uno dei pochi della Juve a salvarsi anche nella sfida con l’Empoli. Puntateci forte.

🔹 De Ketelaere (Atalanta) – In crescita costante, pronto a lasciare il segno contro il Venezia.

Un mix di solidità ed esplosività: questi quattro giocatori possono garantirvi ottimi voti e bonus.

🚀I consigli di Antonio Papa: occhio a Ndoye in gran forma

Antonio Papa punta su giocatori di sostanza e con potenziale da bonus. Leali, che avrà il compito di difendere la porta del Genoa contro l’Empoli, è una scelta sicura. Coco, in crescita con il Torino, può offrire stabilità difensiva e magari qualche sorpresa offensiva. Ndoye sta attraversando un buon periodo di forma e può essere un fattore chiave per il Bologna. Infine, Lucca dell’Udinese potrebbe rivelarsi una scommessa vincente nel match contro il Parma.

🔹 Leali (Genoa) – Porta solida contro l’Empoli, può garantire un buon voto.

🔹 Coco (Torino) – Difensore roccioso, può dare sicurezza nella sfida con il Monza e magari trovare anche un bel bonus.

🔹 Ndoye (Bologna) – In crescita e in gol col Milan, potrebbe risultare decisivo anche contro il Cagliari.

🔹 Lucca (Udinese) – Sfida il Parma e potrebbe essere protagonista anche stavolta, magari senza un rigore “malandrino” a far discutere.

Giocatori che combinano affidabilità e possibili exploit: perfetti per chi vuole un mix tra certezze e scommesse.

🔥I consigli di Mariangela Damiano: “Saele” ancora decisivo?

Mariangela Damiano opta per un mix tra certezze e possibili sorprese. Carnesecchi, con l’Atalanta impegnata contro il Venezia, potrebbe ottenere un clean sheet. Zortea, sempre più protagonista con il Cagliari, ha la possibilità di incidere con i suoi cross. Saelemaekers, in un’ottima fase di forma, è un nome intrigante per il match della Roma. E occhio a Lucca, una pedina offensiva che potrebbe rivelarsi determinante.

🔹 Carnesecchi (Atalanta) – Con il Venezia può mantenere la porta inviolata.

🔹 Zortea (Cagliari) – Uno dei più attivi nelle ultime uscite, può regalare bonus.

🔹 Saelemaekers (Roma) – La Roma lo sta valorizzando, può incidere sulla partita.

🔹 Lucca (Udinese) – Anche lei punta sull’attaccante friulano per questo turno.

Se volete affidarvi a giocatori che possono portare bonus inaspettati, questi nomi sono da tenere d’occhio.

🏹 I consigliati di Lorenzo Cantarini: Gosens sarà un fattore?

Lorenzo Cantarini scommette su nomi interessanti per la giornata. Di Gregorio, portiere della Juventus, è una scelta affidabile per evitare malus. Gosens, al rientro, ha tutte le carte in regola per essere un fattore chiave nella sfida della Fiorentina. Diao, attaccante del Como, può essere una sorpresa nel match contro la Roma. Infine, Kolo Muani sarà chiamato a fare la differenza per la Juventus contro il Verona.

🔹 Di Gregorio (Juventus) – Tra i portieri più affidabili della giornata.

🔹 Gosens (Fiorentina) – Torna disponibile e può essere un fattore contro il Lecce.

🔹 Diao (Como) – Giocatore imprevedibile, può essere il jolly nella sfida contro la Roma.

🔹 Kolo Muani (Juventus) – Contro il Verona, è la sua occasione per brillare.

Una selezione che combina giocatori di spessore con outsider che possono rivelarsi determinanti.

📢 Seguite la diretta di oggi alle 18:00 su FantaTvPlay per ulteriori dettagli e per rispondere ai vostri dubbi di fantacalcio!