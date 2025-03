Panchina Roma, la rivelazione: “Solo un allenatore è stato contattato da Ranieri”

Chi sarà il prossimo allenatore della Roma? Arriva un’indiscrezione che restringe il campo a un solo nome, almeno per il momento

Il futuro della panchina della Roma è uno dei temi più caldi del momento. La fine della stagione si avvicina e le voci su chi guiderà la squadra il prossimo anno si fanno sempre più insistenti.

Ma nelle ultime ore è emersa una rivelazione destinata a scuotere il dibattito: secondo quanto riportato da Enrico Camelio su Radio Radio, Claudio Ranieri avrebbe contattato un solo allenatore per il dopo-Ranieri. Nessun altro nome sarebbe stato sondato dalla società.

Un dettaglio che restringe di molto il campo delle ipotesi e che alimenta una domanda: chi è l’uomo scelto per guidare la nuova Roma?

Di certo questo nome non è Daniele De Rossi. Secondo Camelio, non è mai stato realmente preso in considerazione per un ritorno alla Roma. L’ex capitano giallorosso, che aveva guidato la squadra nella scorsa stagione e i primi mesi di quest’anno prima di essere esonerato, non è mai stato richiamato e secondo Camelio non è detto che eventualmente avrebbe accettato di tornare.

Sono davvero tanti i nomi accostati alla Roma in questo periodo, dal sogno Ancelotti all’idea Mancini passando per un altro obiettivo molto complicato come Antonio Conte. Ma su tutti c’è un nome che circola già da diverse settimane e che, secondo Camelio, sarebbe l’unico vero candidato a sedersi sulla panchina giallorossa il prossimo anno.

Roma, è Gasperini il nome caldo: per Camelio è l’unico candidato

Il nome che si fa con più insistenza è quello di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, dopo anni di successi a Bergamo, sembra vicino a chiudere il suo ciclo in nerazzurro e potrebbe essere pronto per una nuova avventura. La telefonata con Ranieri, avvenuta nei giorni scorsi, potrebbe essere stata il primo passo concreto per portarlo nella capitale.

I segnali indicano che il tecnico piemontese sia sempre più vicino ai giallorossi. Ranieri, che avrà un ruolo chiave nella futura dirigenza della Roma, è un grande estimatore di Gasperini e ha più volte elogiato il suo lavoro. L’idea di affidargli la panchina è concreta e, considerando le difficoltà dell’Atalanta nel trattenerlo, potrebbe diventare una realtà già nelle prossime settimane.

Certo, c’è ancora il Napoli alla finestra, pronto a inserirsi se Antonio Conte dovesse lasciare. Ma la sensazione è che la Roma, forte del lavoro di Ranieri, sia attualmente in vantaggio nella corsa al tecnico.

La Roma potrebbe quindi fare una scelta chiara e puntare dritto su Gasperini. L’obiettivo è costruire un progetto ambizioso e vincente, affidandolo a un tecnico capace di gestire le pressioni di una piazza esigente.