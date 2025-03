Fantacalcio, 10 giocatori dal rendimento top contro le big: Kean da urlo

Il Fantacalcio è fatto di scelte, molte delle quali possono essere decisive in una stagione: ecco quali sono i 10 calciatori dal rendimento top contro le big

Con il passare delle giornate è più semplice riuscire a capire momenti di forma o cali drastici nelle performance di un calciatore. Anche al Fantacalcio il trend è fondamentale. Ci può essere quel giocatore rivelazione, da schierare tutto l’anno, e il flop dei flop da panchinare nonostante il nome blasonato. E poi ci sono quei giocatori che vivono di momentum.

Noi, ci siamo voluti soffermare su quei calciatori che non si sono fatti intimorire dal peso dell’avversario. In nostro soccorso è venuto Fantalab, il miglior tool di aste in Italia, che ci ha permesso di studiare quali sono stati i profili in grado di segnare più gol contro le prime 7 squadre del campionato. Al momento, dunque, non sono prese in considerazione la Fiorentina e il Milan per via della loro classifica.

Kean domina contro le big, Retegui brilla meno: la top 10

Ci sono giocatori che non si sono lasciati intimorire dagli avversari, anche i più blasonati. C’è chi ha indovinato la serata giusta e ha lasciato un segno indelebile in questa stagione. Poco importa, quello che conta è che questi 10 giocatori hanno avuto un peso specifico importante anche contro i top club di Serie A. Un dato che a fine anno, si aggiungerà alle tante statistiche che ci indicheranno il perché di una vittoria o di una sconfitta.

Una classifica, va detto, che vede solamente due posizioni distaccarsi dalle altre: le prime due. Per il resto, ritroviamo un pareggio complessivo, ma quello che stuzzica maggiormente sono i nomi coinvolti. Contro le big del campionato, infatti, non troviamo in top 10 Lautaro Martinez, così come Lukaku, Vlahovic o Dovbyk. Hanno tutti faticato molto a lasciare il segno in questo tipo di gare.

Niente Dybala, Castellanos o i calciatori offensivi del Milan. Tante, invece, le sorprese. Con 3 gol segnati contro le big, infatti, troviamo Santiago Castro del Bologna, già oggetto del mercato, il capocannoniere della Serie A Matego Retegui, poco incisivo contro le super big (anche se ha segnato 2 gol al Napoli ndr) e il centravanti dell’Inter Marcus Thuram.

Ma non solo, dentro anche il duo dell’Udinese Lucca-Thauvin, che sta facendo volare i bianconeri e anche l’unico difensore di questa classifica: Denzel Dumfries. Più avanti non mancano Mosquera (d’impatto la doppietta al Napoli alla prima giornata) e l’altro calciatore del Verona, Tengstedt. Ultimo in questo elenco, Pinamonti, anche lui con 3 reti.

E poi le prime due posizioni, occupate da attaccanti di altissimo livello e che stanno vivendo una stagione da sogno. Il primo è Ademola Lookman con 4 gol, di cui 3 segnati al Napoli e 1 alla Juventus. Mentre il primo posto è tutto di Moise Kean e dei suoi 6 gol segnati contro le prime 7. Una rete segnata ad Atalanta e Juventus e due doppiette contro Roma e Inter. Una stagione, fin qui, clamorosa per l’attaccante azzurro.

Per tutti questi giocatori e per quelli che non sono riusciti ad entrare in questa top 10, ci saranno ancora dieci giornate di campionato per lasciare il segno. Al Fantacalcio, dunque, occhi puntati su questi nomi, da schierare anche quando la partita ci risulta difficile, e a quelli che vorranno risultare più incisivi quando la posta in palio si alza.