Milan, Paratici tira il primo scherzo alla Juventus: sfida accesissima per il classe 2000

Fabio Paratici, futuro direttore sportivo del Milan, potrebbe fare uno scherzetto alla sua ex Juventus: sfida apertissima per il classe 2000

Il calciomercato è un gioco di scacchi, e Fabio Paratici sembra pronto a muovere le sue pedine con astuzia. L’ex dirigente della Juventus, sempre più vicino a vestire i panni di direttore sportivo del Milan, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla sua vecchia squadra.

Al centro della contesa c’è un nome che fa gola a molti, per una sfida che si preannuncia da intensissima in estate, con il Milan deciso a non mollare e la Juventus costretta a guardarsi le spalle. Occhi aperti, poi, alla Premier, che resta sempre minacciosa sullo sfondo.

Maxim De Cuyper: il talento belga che infiamma il calciomercato

Il Belgio, si sa, è una fucina di talenti. Dopo la generazione d’oro di De Bruyne, Lukaku, Hazard e Courtois, che forse non ha raccolto quanto meritava con la nazionale, il serbatoio continua a sfornare giocatori di qualità. Tra questi spicca Maxim De Cuyper, 24 anni, pilastro del Bruges e già nel giro della selezione di Rudi Garcia.

In Champions League, quest’anno, ha dato filo da torcere a Juventus e Atalanta, mostrando gamba, tecnica e una maturità che lo rendono un profilo da tenere d’occhio. Tuttosport racconta di un’occasione speciale per i bianconeri: il 21 gennaio, allo Stadium, Cristiano Giuntoli lo ha visto da vicino nel match finito 0-0 contro il Bruges.

Una partita non proprio da incorniciare per la Juve di Thiago Motta, ma abbastanza per confermare che De Cuyper non è solo un nome sulla carta. Il ds juventino, lo segue da tempo e potrebbe essere lui il jolly per rimpiazzare Andrea Cambiaso, se quest’ultimo dovesse salutare Torino nella prossima finestra di mercato.

Ma attenzione, perché il Milan non sta a guardare. I rossoneri vedono in De Cuyper l’erede naturale di Theo Hernandez, un’ipotesi che prende corpo soprattutto se il francese dovesse cedere alle sirene della Premier League. Con un valore di mercato tra i 20 e i 25 milioni, il belga non è un affare da poco, ma nemmeno una cifra proibitiva per un talento che potrebbe esplodere in un campionato competitivo come la Serie A.

Calciomercato Milan: Paratici pronto a cambiare le carte in tavola

Il Milan è un cantiere aperto, e Fabio Paratici potrebbe essere l’architetto della rinascita. Dopo anni di successi alla Juventus, dove ha costruito squadre da scudetto con colpi come Cristiano Ronaldo, l’ex ds bianconero è a un passo dall’approdo in rossonero. La sua esperienza nel calciomercato è un’arma letale, e l’idea di soffiare De Cuyper alla Juve sarebbe uno di quei colpi di scena che fanno impazzire i tifosi.

Ma tutto dipende dalle prossime mosse: chi siederà sulla panchina del Diavolo? Antonio Conte, con il suo calcio grintoso, Roberto De Zerbi, maestro di possesso palla, o magari un ritorno di Massimiliano Allegri? Ogni scelta influirà sul mercato, e Paratici sa bene che il tempo è denaro.

Intanto, il Milan deve fare i conti con l’incertezza su Theo Hernandez. Il terzino francese è un pilastro, ma le voci di un addio, magari verso Manchester United o Bayern Monaco, si fanno sempre più insistenti. De Cuyper, in questo senso, sarebbe una mossa preventiva, un investimento sul futuro con un occhio al presente. E se Paratici riuscisse a portarlo a Milano, per la Juventus sarebbe un duro colpo, come perdere un derby senza nemmeno scendere in campo.