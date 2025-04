Il Milan ripartirà con Paratici e un nuovo allenatore: nome a sorpresa per la panchina

Il nuovo ds del Milan sarà Fabio Paratici: il dirigente è già al lavoro per il nuovo allenatore e spunta un nome a sorpresa

Il Milan si prepara a una rifondazione profonda. Dopo una stagione altalenante, con alcune problematiche evidenti sotto la gestione di Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, la dirigenza rossonera ha deciso di fare chiarezza per il futuro. La prima mossa, ormai solo da ufficializzare, riguarda l’ingaggio di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo.

Sarà lui a prendere le redini della squadra, e a decidere quale allenatore guiderà il Milan nella prossima stagione. Con una nuova visione e la necessità di riportare il club ai vertici, il primo passo sarà proprio la scelta dell’uomo giusto in panchina.

Conte e Allegri le priorità del Milan

Per il Milan, la lista dei tecnici ideali è chiara, e due nomi spiccano come principali candidati: Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Entrambi sono allenatori di grande esperienza, capaci di lavorare con la pressione di un club come il Milan, con un passato vincente e una conoscenza profonda della Serie A.

L’allenatore del Napoli Antonio Conte è il primo obiettivo nonostante il suo contratto con il Napoli fino al 2027. La clausola che gli consentirebbe una separazione anticipata sembra essere una possibilità concreta. Tuttavia, la concorrenza della Juventus, che sta valutando anche il futuro di Igor Tudor, potrebbe rappresentare un ostacolo da non sottovalutare.

Allegri, che ha già allenato il Milan tra il 2010 e il 2014, è una figura che potrebbe tornare utile. La sua esperienza e la capacità di adattarsi a diverse situazioni rendono l’allenatore livornese una figura centrale per il futuro rossonero. Anche se l’ipotesi di un ritorno alla Juventus è ancora viva, Allegri potrebbe essere una soluzione valida per il Milan, anche perché i rapporti con Paratici sono recentemente migliorati, dopo un periodo di distacco.

De Zerbi ipotesi concreta: ma è una candidatura più defilata

Nel frattempo, Roberto De Zerbi rimane una figura al momento in secondo piano ma comunque interessante. Attualmente legato al Marsiglia fino al 2027, la sua situazione in Francia non è delle migliori, con la squadra che sta vivendo un periodo difficile, con ben quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate.

Nonostante ciò, De Zerbi continua ad attirare l’attenzione, soprattutto per il suo stile di gioco. Tuttavia, al momento, non sembrano esserci contatti concreti con il Milan, né un forte interesse nei suoi confronti. Più che altro, si tratta di una candidatura più defilata rispetto a quella di Conte o Allegri.

Milan, spunta opzione a sorpresa: Vincenzo Italiano

Un nome che sta guadagnando terreno è quello di Vincenzo Italiano, l’attuale allenatore del Bologna. Dopo aver fatto benissimo alla Fiorentina, dove ha raggiunto ottimi risultati, Italiano ha continuato a stupire anche con il club emiliano. La sua capacità di far rendere al meglio le squadre, puntando su un gioco offensivo e dinamico, lo ha messo sotto i riflettori.

Attualmente, il suo contratto con il Bologna è valido fino al 2026, ma il club felsineo è intenzionato a blindarlo, cercando di costruire un ciclo di lunga durata con lui. Nonostante questa sicurezza, alcune voci sostengono che il Milan stia comunque monitorando la situazione.

La qualificazione del Bologna alla Champions League è uno degli obiettivi principali per il club, e la possibilità di un cambiamento di allenatore potrebbe dipendere da diversi fattori, tra cui le ambizioni del presidente Joey Saputo. Italiano sarebbe una scommessa giovane e promettente per il Milan, soprattutto se la dirigenza rossonera decidesse di puntare su un progetto a lungo termine.

Il futuro del Milan è ancora tutto da scrivere, ma la dirigenza rossonera è determinata a ripartire con nuove idee, e la scelta dell’allenatore sarà cruciale. La rifondazione passa anche da qui: chi siederà sulla panchina del Milan nella prossima stagione?

È ancora presto per dirlo, ma una cosa è certa: il club rossonero ha già messo in campo alcune opzioni solide per la guida tecnica. E, con Paratici in prima linea, la dirigenza milanista ha l’opportunità di scegliere l’allenatore che possa riportare il Milan ai vertici, dove merita di stare.