È ancora Giuntoli vs De Laurentiis: la risposta prepotente del ds bianconero

Non è solo calciomercato, è una guerra fredda tra ex alleati. Il Napoli insidia un simbolo bianconero, ma la risposta di Giuntoli arriva rapida e pesante

Alla fine è sempre Napoli-Juventus. La rivalità con il club bianconero per i partenopei è sempre più forte di ogni cosa. In campo, certo. Ma anche – e forse soprattutto – sul mercato, da quando Cristiano Giuntoli ha lasciato la squadra.

Da quel giorno sono cominciate le frecciate di Aurelio De Laurentiis. Più o meno dirette. Più o meno velenose. Ma sempre puntuali. E soprattutto, da allora si è inasprito il confronto tra i due club quando si tratta di giocatori. Obiettivi in comune, offerte incrociate, tentativi di disturbo. Anche qualche mossa al limite. E qualche tensione che si è riversata pure su chi è già in rosa.

Prendiamo ad esempio Victor Osimhen. Che è un obiettivo neanche troppo nascosto di Giuntoli per la prossima stagione. Un sogno complicato, certo. Ma non impossibile, almeno nei piani del direttore sportivo.

Il Napoli, ovviamente, non ha alcuna intenzione di cederlo alla Juve. Non a meno di un’offerta indecente, sicuramente superiore alla clausola prevista per l’estero. E infatti è molto più probabile che Osimhen vada via, sì, ma fuori dall’Italia. Anche se, per ora, resta tutto in sospeso.

Ma c’è un altro nome, forse ancora più interessante. Un giocatore che sta già alla Juventus. Che è diventato un simbolo. E che, guarda caso, era finito nel mirino del Napoli. Parliamo di Federico Gatti.

Federico Gatti, la proposta del Napoli e il rinnovo della Juve

Negli ultimi mesi, il club azzurro ha lavorato sulla pista Gatti. Con discrezione, ma neanche poi troppa. Da quando si era complicata la sua trattativa di rinnovo con la Juventus, a Napoli avevano fiutato la possibilità.

Gatti non era scontento, ma qualche malumore sulla sua posizione contrattuale era emerso. Niente di clamoroso, ma il contratto – seppur lungo, fino al 2028 – non rispecchiava più il suo ruolo né il suo valore in campo.

E allora, il Napoli si è avvicinato. L’ha accarezzato con qualche proposta. Ha fatto sapere che Antonio Conte stravede per lui. Un difensore alla vecchia maniera, roccioso, serio, perfetto per il progetto. E forse, per un attimo, Gatti ci ha anche pensato.

Ma Giuntoli ha fatto Giuntoli. Nessun comunicato, nessuna polemica. Solo fatti. Ha preso il telefono e ha risolto la questione. Il rinnovo arriverà, con durata probabilmente fino al 2030 e ingaggio praticamente raddoppiato. Quando è arrivato prendeva 900mila euro, poi diventati 1,5 milioni. Ora, con il nuovo accordo, saranno 2 più bonus che arrivano quasi fino a 3. E, chissà, magari pure la fascia da capitano.

Un gesto forte. Una risposta prepotente, sì, ma anche lucidissima. La Juventus ha difeso uno dei suoi simboli da una squadra rivale. E lo ha fatto con i tempi giusti, senza farsi trovare impreparata. Una mossa in perfetto stile Giuntoli. Che alle provocazioni risponde sul campo. Sempre. E mai con polemiche pubbliche.

De Laurentiis le frecciate le lancia. Giuntoli, invece, le para. E rilancia. Con firme, con operazioni, con segnali chiari. Federico Gatti resta dov’è. Ma questa, più che una notizia di mercato, è una mossa politica. Un avvertimento. Un modo per dire: qui non si passa.