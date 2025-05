Napoli, Italiano sostituto di Conte? Arrivano le parole ufficiali

Vincenzo Italiano come possibile sostituto di Antonio Conte a Napoli? Arrivano le parole ufficiali che rendono tutto più chiaro

Il Napoli sogna in grande, forte del primo posto in classifica e dei tre punti di vantaggio sull’Inter. Ma gli azzurri sperano nel titolo suffragati anche da numeri pazzeschi: la miglior difesa d’Europa per distacco, una coralità di gioco ed uno spirito di sacrificio encomiabili, con la squadra che riesce a portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo.

“Un prodigio”, così l’ha definito Antonio Conte il possibile scudetto, sempre più vicino a tre giornate dl termine. Un capolavoro quello del tecnico che ha senza dubbio i maggiori meriti della straordinaria annata della formazione azzurra. Ed il tecnico salentino è diventato un vero e proprio capopopolo per i tifosi azzurri, una sorta di guida che potrebbe perfino vincere le elezioni se si dovesse candidare come sindaco.

Insomma, il Napoli ha la sua nuova guida e se da un lato la dirigenza è concentrata totalmente sul finale di stagione al pari dei calciatori e del tecnico, dall’altro già si pensa anche alla prossima stagione.

De Laurentiis incontra Conte: il possibile scenario futuro

A fine stagione si tireranno le somme con il patron De Laurentiis che incontrerà Conte per provare a proseguire il rapporto insieme. Il presidente non vuole lasciare in alcun modo il tecnico che gli sta conquistando contro ogni pronostico il secondo scudetto della sua presidenza ed è pronto ad accontentarlo in ogni sua richiesta.

Il che significa mettere un piatto un budget che oscilli tra i 150 ed i 200 milioni di euro e soprattutto piazzare colpi funzionali che rispecchino i desiderata dell’allenatore. Acquisti che dovranno arrivare il prima possibile e non a fine mercato come accaduto nella scorsa stagione.

Se De Laurentiis dovesse decidere di esaudire le richieste di Conte, è possibile che il tecnico salentino possa restare anche in azzurro. Eppure non è detto che alla fine l’allenatore decida di restare. E così, in caso di addio, il Napoli dovrebbe farsi trovare pronto con un valido sostituto. Già, ma chi?

Italiano ed il Napoli: le parole di Marco Di Vaio

Al momento in casa Napoli nemmeno prendono in considerazione l’ipotesi di un addio da parte di Conte. Eppure non mancano le eventuali opzioni in caso di decisione irrevocabile dell’allenatore. Max Allegri è sicuramente un’opzione valida ma crescono anche le chance di Vincenzo Italiano.

L’allenatore del Bologna sta confermando le sue qualità anche in Emilia, in lotta per un posto alla prossima edizione della Champions League nonostante il pareggio (con polemiche per l’arbitraggio di Doveri) contro la Juventus di stasera. Sulla possibilità di vedere Italiano al Napoli, però, il team manager dei felsinei Marco Di Vaio non è certo sembrato d’accordo, anzi.

“Gli consiglierei di restare se dovesse chiamare una big” ha detto Di Vaio nel pregara di Bologna-Juve, “Abbiamo iniziato un progetto con lui e stiamo costruendo qualcosa di importante. Ha grandi valori Vincenzo, è un uomo del Sud e ci auguriamo di poter andare avanti insieme“.