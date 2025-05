Genoa, è come Dragusin: 30 milioni ma resta in Italia

C’era chi guardava la partita e chi guardava chi la stava guardando. L’Inter studia mosse future senza grandi proclami. Ma qualcuno, a San Siro, sembra già pronto per il prossimo passo

L’appuntamento con la storia dell’Inter ha fatto sold out e ha mandato in visibilio tutto il pubblico presente a San Siro per la storica vittoria contro il Barcellona. Tifosi e non tifosi, tutti entusiasti di fronte a una partita che resterà sicuramente nella storia del calcio.

Anche allo stadio c’erano tante personalità importanti, VIP, dirigenti, ex calciatori e calciatori ancora in attività. Tra questi, c’era un nome che è stato accostato a più riprese all’Inter, lasciando quindi venir fuori diverse speculazioni di mercato.

Non è un mistero infatti che per il prossimo anno l’Inter abbia bisogno di rinforzare la rosa con un centrale difensivo. Di sicuro occorre maggiore profondità, e potrebbe addirittura liberarsi uno slot con il sacrificio di Yann Bisseck, che potrebbe andare all’estero di fronte a un’ottima offerta.

Tra i tanti nomi entrati nel mirino dell’Inter, ce n’è uno che sembra aver sopravanzato tutti gli altri. Koni De Winter, centrale di proprietà del Genoa, che anche quest’anno — come l’anno scorso — sta mettendo in mostra tante qualità, portandosi a casa un’altra stagione da protagonista.

Niente male per un classe 2002, solo 23 anni, e margini di crescita ancora importanti. L’Inter lo sa bene. I contatti con il Genoa sono aperti da tempo, si lavora per formalizzare una proposta in estate. Il calciatore, dal canto suo, sembra gradire parecchio l’ipotesi, nonostante il suo passato juventino.

Genoa, De Winter come Dragusin: vale circa 30 milioni

Non a caso, tra gli spettatori di Inter-Barcellona c’era anche lui. Beccato in tribuna, ad assistere alla partita. Inevitabili le speculazioni su quello che sarà il suo futuro. Ma ovviamente c’è ancora tanta strada da fare.

Un anno e mezzo fa il Genoa ha fatto una delle sue operazioni migliori, piazzando Radu Dragusin al Tottenham per una cifra attorno ai 30 milioni: 24 + 6 di bonus più il prestito di Spence.

Oggi potrebbe ripetersi con un altro difensore dal profilo simile, ma con una differenza: De Winter piace eccome anche alle big italiane. Inter, Napoli e Milan lo seguono da vicino, consapevoli che il prezzo non è banale – si parte da una valutazione tra i 25 e i 30 milioni – ma anche che il margine di crescita è reale.

L’impressione è che a Viale della Liberazione stiano già lavorando da settimane in questa direzione. L’idea è costruire una rosa ancora più profonda, con rotazioni importanti e giovani pronti ad alzare il livello. In questo senso De Winter è perfetto: già rodato in Serie A, con caratteristiche fisiche e tecniche che piacciono a Inzaghi e allo staff.

Intanto lui osserva, prende appunti, forse immagina. San Siro l’ha già visto da vicino, ma l’idea è tornarci con la maglia addosso. E magari vivere altre notti magiche come quella contro il Barcellona, ma da protagonista. In campo.