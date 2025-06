Allegri, primo colpo per il suo Milan: un pupillo torna in Serie A

Il nuovo tecnico dei rossoneri avrebbe già in mente un primo rinforzo: un ex del campionato italiano avrebbe aperto a un suo ritorno

Si è aperto un nuovo ciclo in casa Milan ed è quello di Massimiliano Allegri. Dopo ben 11 anni dal suo esonero, l’allenatore toscano è tornato sulla panchina rossonera. Il suo compito sarà quello di guidare il club verso una rapida risalita dopo il pessimo risultato in campionato di quest’anno. Pur senza coppe, Max ha accettato l’incarico ed è pronto a contribuire con la sua esperienza.

Con il Milan ha già vinto in passato. Ora, non sarà facile. Il gruppo è forte, ma nomi come quelli di Maignan, Theo Hernandez e Leao sono più vicini a una cessione che a una permanenza. Dovrà essere bravo a convincere alcuni pilastri a restare o, al contrario, aprire le porte verso nuovi nomi che possano riportare la squadra verso posizioni di classifica che le competono maggiormente.

Rabiot apre al Milan: il retroscena con Allegri accende il mercato

A far parlare di sé in queste ore, proprio in orbita rossonera, è Adrien Rabiot. Un figlioccio per Massimiliano Allegri negli anni della Juventus. In un’intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese ha aperto a degli scenari interessanti per il club milanese.

Durante la chiacchierata con i colleghi, l’ex Juventus ha infatti dichiarato:

“Con Allegri ci parlo spesso. Quando me lo passano a telefono mi dicono che è mio padre. Con lui posso parlare di tutto. Lo apprezzo molto come persona, ha una mentalità vincente. Ed è chiaro che se mi chiama io sarò sempre disponibile a parlarci“.

Rabiot ha quindi aperto le porte al Milan in caso di un’eventuale trattativa. Vero, il Marsiglia ha conquistato l’accesso alla Champions League il francese ci rinuncerà difficilmente, ma per Allegri potrebbe fare un sacrificio come lo fece proprio per il suo trasferimento in Francia. Trattare con il giocatore non sarà, però, per nulla semplice.

La madre Veronique ha creato non pochi problemi in passato e il d.s. Igli Tare è un osso duro. La mediazione di Allegri sarebbe fondamentale per un possibile approdo del classe ’95 in rossonero. Un’ipotesi di mercato, nulla più, che potrebbe accendersi nelle prossime settimane, come rimanere un rumor nel vento. Il Milan farà le sue valutazioni.