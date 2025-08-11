La scelta del terzino destro ci spiega come Allegri ha intenzione di schierare il suo Milan

Un’operazione che sembra banale, ma che in realtà rivela un’idea precisa. Allegri prepara un Milan capace di cambiare pelle, partendo da un innesto mirato che può dire molto del futuro

Un affare ormai addirittura d’arrivo, che risolve un problema che stava diventando fastidioso. Il Milan cercava un terzino destro da tutta l’estate, ma tra valutazioni fuori mercato e trattative finite nel nulla ha dovuto virare più volte su altri nomi. Alla fine la svolta è arrivata con un profilo più accessibile, ma tutt’altro che improvvisato.

Si chiama Zachary Athekame, è un esterno dello Young Boys, giovane e deciso a vestire la maglia rossonera. L’accordo dovrebbe chiudersi intorno ai 10 milioni di euro. Il ragazzo sta spingendo con gli svizzeri per ottenere il via libera e Tare si prepara a chiudere un’operazione che, oltre a colmare un vuoto, racconta anche qualcosa delle intenzioni di Allegri.

Perché sì, la cifra è contenuta, ma il significato è chiaro: scelta di prospettiva, per un giocatore da far crescere, che nei prossimi anni può prendersi la fascia. E nel frattempo è la conferma di un’idea che il tecnico ha mostrato già nelle amichevoli estive.

Con Leao e Pulisic in squadra, sembrava naturale pensare a un 4-3-3. Ma la difficoltà nel trovare due terzini affidabili e la necessità di una copertura difensiva più solida hanno spinto verso un’altra direzione.

Athekame “svela” i piani di Allegri: si va verso il 3-5-2 con Saelemaekers titolare

La chiave di volta ha un nome preciso: Alexis Saelemaekers. Uno che magari, un giorno, Allegri trasformerà in un terzino vero e proprio, ma che oggi interpreta alla perfezione il ruolo di esterno a tutta fascia, da quinto o “quarto alto” secondo le situazioni. Una pepita che il tecnico sta sgrezzando in questo precampionato e che sta dimostrando di meritare un posto da titolare.

Ecco perché Atekhame è la pedina giusta: un giovane da modellare, con Saelemaekers pronto a garantire equilibrio e corsa. Con questi due come opzioni, Allegri può impostare una difesa a tre, aggiungendo un centrale e costruendo un centrocampo a cinque.

A sinistra il titolare sarà Estupinan, a destra alternanza tra Athekame e Saelemaekers anche a seconda delle esigenze. In mezzo, probabile trio formato da Jashari, Ricci e Modric, oppure i primi due con Pulisic e Leao alle spalle della punta che arriverà.

Ne esce un Milan molto versatile, capace di cambiare assetto in corsa e passare alla difesa a quattro quando serve. Allegri avrà più di un’alternativa e potrà modellare la squadra in base all’avversario. E c’è un’altra carta importante: Alex Jiménez. Giocatore duttile, può muoversi su entrambe le fasce, alto o basso. Nella scorsa stagione si è fatto notare, quest’anno potrebbe avere più spazio e diventare uno dei jolly preferiti di Allegri.

Un Milan che non si legherà a un solo modulo, pronto a cambiare pelle quando serve. E tutto, paradossalmente, lo si capisce proprio dalla scelta di un terzino destro.