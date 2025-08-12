45 milioni e l’Atalanta ha il sostituto di Retegui: bomber brasiliano per la Dea

La società nerazzurra, in attesa di definire il futuro di Lookman, ha individuato il nuovo bomber: pronti 45 milioni per il sostituto di Retegui

Un centravanti è una necessità. L’Atalanta ha salutato ormai quasi un mese fa Mateo Retegui, attratto dai petroldollari dell’Al Qadisiah, da un contratto da 20 milioni di euro a stagione. E così la Dea si è ritrovata senza bomber ma addirittura senza il capocannoniere dell’ultima Serie A.

Non proprio la migliore delle notizie per Ivan Juric, chiamato a sostituire Gasperini, uno che in nove anni sulla panchina orobica ha conquistato una Europa League e trasformato l’Atalanta in una nobile del calcio italiano, stabilmente in Europa. Il livello di difficoltà per l’allenatore si è alzato con Lookman: il nigeriano non ne può più di Zingonia e dell’Atalanta, ha chiesto la cessione e vuole andare all’Inter.

Morale della favola? Pugno di ferro con la società nerazzurra, niente allenamenti da una settimana e via dall’Italia in attesa che si sblocchi il suo futuro. Di fatto Juric è rimasto senza attacco. Scamacca ormai recuperato non può bastare e l’Atalanta sta quindi lavorando sul mercato alla ricerca del profilo ideale che possa rilanciare la Dea anche sul mercato.

Atalanta, scelto il bomber: arriva dalla Premier League

Tra meno di due settimane inizia il campionato di Serie A ed in casa Atalanta c’è ormai fretta di poter chiudere per il colpo in attacco. Iniziare il torneo senza il bomber non è certo una bella immagine per la squadra orobica, anche se il calciomercato chiuderà solo il 2 settembre prossimo.

Il ds Tony D’Amico, insieme al tecnico ed al resto della dirigenza, hanno individuato il profilo ideale. Si tratta del 24enne Rodrigo Muniz, centravanti del Fulham. Con i Cottagers la trattativa prosegue ma al momento manca ancora l’accordo tra le parti. Il club inglese non cede dalla richiesta per il suo centravanti e l’Atalanta proprio nelle ultime ore sembra decisa a mettere su piatto i 45 milioni che dovrebbero essere necessari per la firma.

Classe 2001, è un centravanti di 186 centimetri con il contratto in scadenza nel 2026 ma opzione a favore della società per il rinnovo di una stagione ulteriore. Due anni fa il trasferimento dal Middlesbrough al Fulham per circa cinque milioni di euro. Piede destro, nelle 57 gare disputate in Premier League, ben 17 i gol con due assist a corredo.

Una scommessa, insomma, considerato come la media gol non sia entusiasmante. Un po’ come accaduto un anno fa con Retegui, la Dea è pronta a puntare tutte le sue fiches su un nome che al momento non è di grido. A Juric il compito di fare il miracolo.