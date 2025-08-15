Napoli, il tuo esterno è già in Serie A: è perfetto anche per la lista

C’è un’idea che può cambiare il finale del mercato azzurro: un innesto che non pesa sulla lista e che aggiunge velocità e fantasia

Il Napoli sta cercando di completare la rosa per Antonio Conte dopo un mercato già piuttosto ricco, in ogni reparto. Sono arrivati due centrali difensivi, un esterno, una punta centrale come Lucca e, soprattutto, Kevin De Bruyne, l’uomo del salto di qualità: prossima fermata: due terzini. Un salto di qualità immediato, che ha già lasciato il segno.

Adesso però comincia la fase due. Le cessioni hanno liberato slot e c’è margine per inserire almeno altri due over e almeno un paio di under 22, giocatori nati dal 1° gennaio 2003 che non occupano posto in lista. Una soluzione preziosa per dare a Conte più alternative senza intasare l’elenco ufficiale.

Esempi concreti? Juanlu Sanchez, esterno spagnolo pronto a fare il vice Di Lorenzo. Oppure Fabio Miretti e Giovanni Fabbian, due nomi già entrati nel mirino del Napoli. Profili giovani, pronti a dare gamba e qualità, ma senza pesare sui limiti imposti dai regolamenti.

Uno dei due slot over sarà quasi certamente per Miguel Gutiérrez, atteso a inizio settimana per le visite mediche. L’altro? Potrebbe essere un esterno offensivo o un centrocampista centrale. Yunus Musah resta un’opzione, ma essendo classe 2002 occuperebbe posto in lista, e qui le strategie cambiano.

Napoli, serve un esterno? Attenzione agli sviluppi a Roma…

C’è però un’idea che nelle ultime due settimane di mercato potrebbe prendere corpo. Parte da Roma. Gasperini, dopo le prime valutazioni, ha chiesto almeno un esterno di strappo, uno “alla Lookman”. Le mosse di mercato sono pesanti: offerta per Jadon Sancho al Manchester United e contatti per Leon Bailey dell’Aston Villa.

Se dovessero arrivare entrambi, per Matías Soulé lo spazio si restringerebbe. L’argentino, indicato all’inizio come uno dei punti fermi del nuovo corso, rischierebbe di ritrovarsi in secondo piano.

A quel punto, il Napoli potrebbe infilarsi. Soulé ha le caratteristiche per piacere a Conte: velocità, fantasia, capacità di saltare l’uomo. È vero, parte da destra, dove già ci sono Politano e Neres, ma il brasiliano ha già giocato a sinistra lo scorso anno e potrebbe farlo anche in questa stagione.

Il costo non sarebbe proibitivo: la Roma lo ha pagato intorno ai 30 milioni e potrebbe lasciarlo partire per una cifra simile. E poi c’è il fattore chiave: essendo del 2003, Soulé non occuperebbe posto in lista.

La Champions è un discorso a parte, con partite meno numerose e incastri più stretti. In campionato, invece, dove servono energie per tutte le 38 giornate, avere una carta in più come lui sarebbe un vantaggio enorme. Per il Napoli sarebbe un colpo logico: giovane, già pronto, e con margini per crescere. Uno che può spostare l’equilibrio anche quando entra dalla panchina.