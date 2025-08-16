Juve, Nico saluta subito: il nuovo esterno arriva dalla Francia

La Juventus è attiva sul mercato: con Kolo Muani ormai vicinissimo, pronta un’altra operazione di mercato: Nico Gonzalez saluta, ecco il nuovo esterno

Una rivoluzione silenziosa ma concreta sta prendendo forma nella Torino bianconera. La Juventus, con l’arrivo di Igor Tudor e il lavoro costante della dirigenza, è pronta a cambiare volto. Al centro di tutto, c’è un’operazione che potrebbe cambiare radicalmente l’attacco: la Juve è ad un passo da Kolo Muani.

Il centravanti francese, in uscita dal Paris Saint-Germain, è atteso per affiancare Jonathan David. Due nomi che segnerebbero la fine dell’era Vlahovic, destinato sempre più verso una cessione importante, utile anche per sbloccare altre mosse sul mercato.

Ma l’attenzione non è rivolta solo alla punta centrale. La Juve lavora a 360 gradi, consapevole che per costruire una squadra davvero competitiva servono innesti precisi, soprattutto sugli esterni d’attacco. E proprio da lì potrebbe arrivare un’altra novità interessante.

Juve su un nuovo esterno: Sancho verso la Roma, Nico Gonzalez ai saluti

Se da un lato l’obiettivo Sancho sembra ormai sfumato — il giocatore inglese è sempre più vicino alla Roma, con Mourinho che spinge per averlo — dall’altro in casa Juventus si fanno i conti con una cessione pesante: Nico Gonzalez. Arrivato solo un anno fa dalla Fiorentina per una cifra importante (33 milioni più 5 di bonus), l’esterno argentino non ha convinto del tutto, e oggi pesa a bilancio per circa 27 milioni. Troppo per non valutare offerte concrete.

L’Atlético Madrid si è fatto avanti con interesse, ma senza ancora arrivare alle cifre richieste. L’ipotesi di uno scambio con Molina non entusiasma la Juve, che preferisce monetizzare. Tuttavia, la conferma di Simeone in conferenza stampa — “Ci serve un giocatore con caratteristiche da dribblatore” — è un chiaro segnale che la trattativa è più viva che mai.

Edon Zhegrova: il profilo scelto per sostituire Nico Gonzalez

E allora, mentre si attende l’uscita di Nico Gonzalez, i bianconeri si muovono per trovare un’alternativa. E il nome che torna prepotentemente è quello di Edon Zhegrova, esterno kosovaro classe 1999, in forza al Lille. Zhegrova non è un volto nuovo sul taccuino della Juve: era già stato seguito con attenzione ai tempi di Giuntoli sia a Napoli che l’anno scorso a Torino, e ora, con il giocatore in scadenza nel 2026, l’occasione sembra concreta.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juve ha avviato i primi contatti con il club francese, che valuta l’esterno offensivo intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta ancora troppo alta, ma non insormontabile, specie se la cessione di Nico andrà in porto. Attenzione, però, alla concorrenza: anche il Marsiglia di De Zerbi si è fatto avanti, con un’offerta già respinta. Il duello è aperto.

Zhegrova ha le qualità che servono al gioco di Tudor: velocità, dribbling, visione. Il suo profilo potrebbe riportare brillantezza e imprevedibilità sulle fasce, un aspetto mancato nella scorsa stagione. Il nodo resta economico, ma la sensazione è che la Juve abbia davvero voglia di chiudere.

Tra colpi in attacco e un’ala in arrivo dalla Ligue 1, la Juve sta ridisegnando il proprio futuro con decisione. Ma basterà per tornare grande? O servirà un ulteriore salto di qualità anche a centrocampo? Il mercato è ancora lungo e, a Torino, nessuno sembra avere intenzione di restare fermo a guardare.