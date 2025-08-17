Questa scelta sul mercato di Conte porterà Lukaku a valere il doppio al Fantacalcio

Una modifica pensata in ritiro può cambiare il peso offensivo di tutta la squadra. Con l’arrivo giusto, un campione può tornare a dominare anche più dello scorso anno

Il Napoli è pronto per cominciare la stagione e Antonio Conte, nell’ultima conferenza a Castel di Sangro, non ha fatto giri di parole: per lui la squadra è ancora un cantiere aperto. I nuovi devono entrare nei meccanismi, servirà un po’ di tempo per vedere il vero Napoli, e per riconfermarsi servirà qualcosa in più. Perché le altre si sono rinforzate, e rivincere non è mai scontato, anche dopo un mercato così importante.

Mercato che, tra l’altro, non è chiuso. L’uscita di Raspadori ha liberato un secondo slot in lista: due acquisti sono sicuri, ma potrebbero diventare tre o quattro se si pesca dal mercato under 20. In cima ai desideri c’era un esterno offensivo, ma adesso non è più la priorità.

Mister Conte ha aperto a un’idea diversa. Non definitiva ma un’alternativa che potrebbe diventare sempre più centrale: il 4-4-1-1. De Bruyne alle spalle di Lukaku, centrocampo pesante e di qualità con Anguissa e Lobotka centrali, McTominay a sinistra, un esterno di gamba a destra. Un assetto pensato per far coesistere fisicità e tecnica, e dare più libertà a chi deve inventare.

Dentro questo quadro, c’è un acquisto che può fare la differenza. Non solo per il modulo, ma anche e soprattutto per il rendimento di Lukaku. Il Napoli sta chiudendo per Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona, ed è un colpo molto più importante di quanto si possa pensare.

Le caratteristiche di Miguel Gutierrez possono cambiare radicalmente il Napoli

Gutiérrez non è il classico difensore di fascia: affonda, ma si accentra spesso, quasi da mezz’ala, entrando nella trequarti per creare superiorità. In Liga è stato tra i migliori per assist e occasioni create. Primo in tutta la Liga fra i terzini per cross effettuati secondo per key passes.

In difesa ha ancora margini, ma in avanti è un treno: cross dal fondo, palloni tagliati dall’interno, inserimenti per vie centrali – quasi da mezzala – che spaccano le linee, uno dei suoi marchi di fabbrica. Percentile altissimo di passaggi riusciti, anche sotto pressione, anche e soprattutto nella metà campo avversaria. Manna dal cielo per uno come Romelu.

Già, perché è qui che cambia la storia. Lo scorso anno Lukaku ha segnato meno di quanto ci si aspettasse anche perché ha dovuto lavorare molto per la squadra. Gli esterni tendevano a giocare palla bassa, sfruttando poco la sua fisicità spalle alla porta. Con Gutierrez in campo aumenteranno i traversoni, i palloni messi a centro area, le situazioni in cui il belga può fare quello che gli riesce meglio: attaccare la porta.

Se De Bruyne sarà il cervello, Gutierrez sarà l’innesco. Due fonti di rifornimento costante per Lukaku, che al Fantacalcio rischia di diventare un attaccante da bonus pesanti, non solo gol ma anche rigori procurati, assist di sponda e giocate decisive. Lo scorso anno 14 reti e 10 assist: quest’anno aspettatevi magari qualche passaggio decisivo in meno ma un bottino di gol più alto, infortuni (e Lucca) permettendo. Insomma, puntateci forte!