Juve, Zhegrova te lo fa perdere il Bologna: questa è la mossa che fa saltare il banco

Un domino di mercato che parte da Torino e arriva fino a Marsiglia, con il Bologna pronto a inserirsi all’improvviso. In questo gioco d’incastri, qualcuno rischia di restare a mani vuote

Il mercato della Juventus, lo sappiamo, sta andando ad incastro. Ci sono diversi calciatori che interessano a Tudor e che Comolli e Modesto stanno provando a portarsi a casa. Ma prima di tutto devono liberare degli spazi che al momento sono occupati.

Nel caso di Edon Zhegrova, ad esempio, il problema è rappresentato da Nico Gonzalez. L’esterno argentino può considerare chiusa la sua avventura a Torino, ma resta la difficoltà di trovare un acquirente realmente interessato. Si parla da giorni dell’Atletico Madrid, con l’idea di uno scambio con Molina che metterebbe d’accordo tutti. Ma la trattativa non decolla e Gonzalez è ancora un giocatore della Juve.

Il risultato è chiaro: in questa situazione Zhegrova non può ancora arrivare. E più il tempo passa, più le concorrenti prendono coraggio. Tra queste c’è il Marsiglia. Anche lì il discorso è simile: De Zerbi vuole l’esterno kosovaro, ma deve prima sistemare le cose in casa. E le cose in casa non sono leggere.

La rissa tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe ha lasciato strascichi pesanti nello spogliatoio, al punto che la società ha deciso di mettere entrambi sul mercato. Una scelta drastica, inevitabile dopo quello che è successo.

Il Bologna punta Rowe: così Zhegrova si allontana dalla Juve

Per i francesi, quindi, la chiave per arrivare a Zhegrova è vendere in fretta. E su Rowe si è mosso un club italiano che nessuno si aspettava in questa partita.

Il Bologna. Rapido, quasi a sorpresa. Italiano ha visto l’occasione di prendere Jonathan Rowe e l’ha colta. Accordo lampo con il giocatore, trattativa con il Marsiglia impostata attorno ai 20 milioni di euro. Non è ancora chiusa, ma la strada è segnata.

Se Rowe sbarcasse davvero sotto le Due Torri, l’effetto domino sarebbe immediato. Il Marsiglia avrebbe soldi e spazio per affondare su Zhegrova, passando davanti alla Juventus. E De Zerbi ringrazierebbe l’amico Italiano, con cui condivide idee calcistiche e principi di gioco, per aver indirettamente aperto la strada.

E Tudor? Resta in mezzo. Le uscite non si sbloccano, l’operazione Gonzalez-Molina è ferma, e Zhegrova rischia di volare altrove. Una beffa che fotografa bene la difficoltà di un mercato che procede a incastri, ma che non sempre si incastrano come speri.