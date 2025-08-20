Vlahovic, trovato il nuovo club: Juve pronta a cederlo

La Juventus potrebbe a giorni cedere il suo bomber: c’è un club che lo vuole a tutti i costi, svelato dove giocherà il centravanti

Una delle telenovele più lunghe dell’estate sta per conoscere il suo finale. Ci riferiamo al futuro di Dusan Vlahovic sempre più vicino ad essere finalmente svelato. Il bomber serbo è in scadenza di contratto nel giugno del 2026 e di rinnovo manco a parlarne. Il motivo è semplice: nessuna offerta al ribasso accettata dal centravanti serbo, riluttante – eufemismo – a tagliarsi lo stipendio.

E così, nonostante un precampionato da protagonista, con gol quasi a raffica, è una sorta di separato in casa, con i bagagli pronti sul letto e la pagina web delle compagnie aeree già aperta sullo smartphone. C’è da inserire solo la destinazione. Milano è una piazza ambita, forse era anche la più probabile perché Allegri spingeva fortemente per riaverlo a sua disposizione dopo l’esperienza comune alla Juve.

La trattativa tra le parti, però, non è mai decollata: contatti frequenti ma senza lo straccio di un accordo, considerato come le posizioni siano diverse tra le due società, senza dimenticare la riluttanza del centravanti a tagliarsi gli emolumenti.

Vlahovic, destinazione Madrid: Simeone lo vuole per sostituire Sorloth

Su Vlahovic sondaggio anche del Napoli, alla ricerca di un bomber dopo l’infortunio occorso a Romelu Lukaku. Gli azzurri, però, al momento non hanno affondato il colpo. Già, ma allora quale sarà la destinazione di Vlahovic? L’opzione estero è quella più concreta, con Dusan che probabilmente dovrà inserire nelle destinazioni Madrid.

Non il Real di Xabi Alonso, che pure avrebbe bisogno di un centravanti vecchio stampo, ma i cugini dell’Atletico di Diego Simeone. Il Cholo in Italia ha già fatto spese prelevando Jack Raspadori dal Napoli. Evidentemente segue la Serie A con grande interesse ed ha individuato nel bomber serbo il profilo ideale da ingaggiare.

D’altronde in casa Atletico c’è un problema non da poco: Sorloth ha chiesto la cessione e va sostituito adeguatamente. Vlahovic già da diverse sessioni è sul taccuino degli uomini mercato dell’Atletico e sembra proprio che stavolta vi possa essere la chiusura dell’affare.

Simeone cerca un bomber che abbia fisico, sia un cannoniere ed abbia grandi capacità nel gioco aereo: insomma, tutte caratteristiche che appartengono a Vlahovic, in grado di esaltarsi in un gioco corale come quello dell’Atletico. I colchoneros vogliono essere protagonisti in Liga ed in Europa e l’attuale numero 9 della Juve avrebbe la possibilità di essere il terminale offensivo di una delle squadre con maggiori ambizioni europee.

Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe decollare: 25 milioni (trattabili) la richiesta della Juve, poi toccherà raggiungere l’intesa con l’entourage del calciatore: Simeone, intanto, spinge, smanioso di avere la squadra al completo.