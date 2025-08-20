Vlahovic, trovato il nuovo club: Juve pronta a cederlo

La Juventus potrebbe a giorni cedere il suo bomber: c’è un club che lo vuole a tutti i costi, svelato dove giocherà il centravanti

Dusan Vlahovic saluta i tifosi
Vlahovic, trovato il nuovo club: Juve pronta a cederlo (Ansa Foto) – SerieAnews

Una delle telenovele più lunghe dell’estate sta per conoscere il suo finale. Ci riferiamo al futuro di Dusan Vlahovic sempre più vicino ad essere finalmente svelato. Il bomber serbo è in scadenza di contratto nel giugno del 2026 e di rinnovo manco a parlarne. Il motivo è semplice: nessuna offerta al ribasso accettata dal centravanti serbo, riluttante – eufemismo – a tagliarsi lo stipendio.

E così, nonostante un precampionato da protagonista, con gol quasi a raffica, è una sorta di separato in casa, con i bagagli pronti sul letto e la pagina web delle compagnie aeree già aperta sullo smartphone. C’è da inserire solo la destinazione. Milano è una piazza ambita, forse era anche la più probabile perché Allegri spingeva fortemente per riaverlo a sua disposizione dopo l’esperienza comune alla Juve.

La trattativa tra le parti, però, non è mai decollata: contatti frequenti ma senza lo straccio di un accordo, considerato come le posizioni siano diverse tra le due società, senza dimenticare la riluttanza del centravanti a tagliarsi gli emolumenti.

Vlahovic, destinazione Madrid: Simeone lo vuole per sostituire Sorloth

Su Vlahovic sondaggio anche del Napoli, alla ricerca di un bomber dopo l’infortunio occorso a Romelu Lukaku. Gli azzurri, però, al momento non hanno affondato il colpo. Già, ma allora quale sarà la destinazione di Vlahovic? L’opzione estero è quella più concreta, con Dusan che probabilmente dovrà inserire nelle destinazioni Madrid.

Non il Real di Xabi Alonso, che pure avrebbe bisogno di un centravanti vecchio stampo, ma i cugini dell’Atletico di Diego Simeone. Il Cholo in Italia ha già fatto spese prelevando Jack Raspadori dal Napoli. Evidentemente segue la Serie A con grande interesse ed ha individuato nel bomber serbo il profilo ideale da ingaggiare.

Diego Simeone dà indicazioni in allenamento
Vlahovic, destinazione Madrid: Simeone lo vuole per sostituire Sorloth (Ansa Foto) – SerieAnews

D’altronde in casa Atletico c’è un problema non da poco: Sorloth ha chiesto la cessione e va sostituito adeguatamente. Vlahovic già da diverse sessioni è sul taccuino degli uomini mercato dell’Atletico e sembra proprio che stavolta vi possa essere la chiusura dell’affare.

Simeone cerca un bomber che abbia fisico, sia un cannoniere ed abbia grandi capacità nel gioco aereo: insomma, tutte caratteristiche che appartengono a Vlahovic, in grado di esaltarsi in un gioco corale come quello dell’Atletico. I colchoneros vogliono essere protagonisti in Liga ed in Europa e l’attuale numero 9 della Juve avrebbe la possibilità di essere il terminale offensivo di una delle squadre con maggiori ambizioni europee.

Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe decollare: 25 milioni (trattabili) la richiesta della Juve, poi toccherà raggiungere l’intesa con l’entourage del calciatore: Simeone, intanto, spinge, smanioso di avere la squadra al completo.

