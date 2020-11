Juventus ‘nuova’ contro il Cagliari: quattro recuperi e una novità per Pirlo

Riparte il campionato e la Juventus affronta il Cagliari: Pirlo potrebbe lanciare due novità nella formazione che sfiderà i sardi

Ci risiamo. Riparte la Serie A: il massimo campionato è atteso da un tour de force che da qui a dicembre vedrà le squadre scendere in campo sette volte, coppe escluse. Un calendario serrato anche per la Juventus che dovrà anche affrontare le tre sfide di Champions League. Prima però c’è il Cagliari e Pirlo vuole ripartire con il piede giusto per cancellare i dubbi delle ultime settimane.

I bianconeri affrontano la squadra di Di Francesco con non pochi problemi di formazione, soprattutto nel reparto arretrato. Qui mancheranno Bonucci e Chiellini ed allora il tecnico pensa ad un debutto in stagione. Si tratta di de Ligt che ha finalmente messo alle spalle il problema alla spalla che lo ha costretto ad operarsi in estate. L’olandese partirà titolare al fianco di Danilo e Demiral ma non sarà l’unica novità della Juventus.

Juventus-Cagliari: Alex Sandro, Chiesa e Dybala dalla panchina

Se de Ligt non avrà tempo di riprendere confidenza con il campo e sarà buttato subito nella mischia, l’altra novità di giornata, il ritorno di Alex Sandro, sarà più graduale. Come si legge sul ‘Corriere dello Sport’, la panchina per il brasiliano è una certezza. Sugli esterni del 3-4-1-2 Pirlo schiererà Cuadrado e Frabotta, con Kulusevski alle spalle di Ronaldo-Morata.

Doppia esclusione per Federico Chiesa e Paulo Dybala: entrambi recuperati dai rispettivi acciacchi, partiranno anche loro dalla panchina, pronti ad essere mandati in campo in caso di necessità. Queste le scelte di Pirlo in vista di domani quando la Serie A rialzerà il sipario: la Juve, con de Ligt, vuole farsi trovare pronta.

