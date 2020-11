UFFICIALE – Emergenza difesa per la Roma, si fermano altri due centrali

Nel giorno in cui Edin Dzeko torna ad allenarsi con la squadra, la Roma registra un’altra emergenza in difesa: sono ben quattro i centrali assenti per la trasferta di Cluj

Smalling si è fermato di nuovo, l’ex United ha saltato la sfida contro il Parma per un’intossicazione alimentare, aveva recuperato ma bisogna registrare un altro stop. Il difensore inglese ha avvertito un fastidio al ginocchio sinistro, lo stesso che aveva bloccato ad ottobre per due settimane. In Romania non dovrebbe esserci neanche Gianluca Mancini, bloccato da un risentimento all’adduttore, non emergono lesioni dagli esami svolti questa mattina.

Il sacrificio in Europa in vista del Napoli

Domenica contro il Parma si è fermato Ibanez per un risentimento al flessore, anche lui non sarà convocato per la trasferta di Cluj. Fazio e Kumbulla sono ancora positivi al Covid-19 così come l’esterno basso Santon.

Fonseca per rimediare alle assenze contro il Cluj ha un solo centrale a disposizione: Juan Jesus, potrebbe poi abbassare Cristante e scalpita Matteo Tripi, difensore classe 2002, capitano della Primavera che, in attesa che riprenda il campionato di categoria, è prima a punteggio pieno con 18 punti in sei partite.

L’allenatore della Roma non ha alcuna intenzione di rischiare, in Europa League è ben messa, ha sette punti, tre lunghezze di vantaggio su Young Boys e Cluj. Il piano di Fonseca è rischiare il meno possibile gli uomini giovedì per coltivare le speranze di recuperarli per la trasferta di Napoli di domenica sera.

Pellegrini dal 1′, spezzone a gara in corso per Dzeko

Se in difesa per Fonseca ci sono seri problemi, negli altri reparti ci sono buone notizie. È rientrato contro il Parma il centrocampista Lorenzo Pellegrini, in campo per una decina di minuti a risultato acquisito mentre Dzeko ieri è ufficialmente guarito.

Il recupero dei giocatori dal Covid-19 è un altro tema di questa stagione così particolare, Pellegrini contro il Cluj potrebbe trovare spazio di nuovo dal primo minuto, non accade da Genoa-Roma dell’8 novembre scorso. Fonseca vuole testare le condizioni del suo centrocampista anche in vista della trasferta di Napoli.

Dzeko, invece, dovrebbe strappare sul campo del Cluj uno spezzone a gara in corso, un primo passo verso la normalità.

